Pierre de Montlivault nommé président de la Fedene

Ce samedi 1er janvier 2022, Pierre de Montlivault a officiellement pris ses fonctions de président de la Fédération des services énergie environnement (Fedene), succédant ainsi à Pascal Roger après six ans de mandat. Présentation.

Diplômé d'AgroParisTech et ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, Pierre de Montlivault a été élu à la majorité, le 21 septembre dernier, président de la Fédération des services énergies et environnement (Fedene). Ce même jour, le conseil d’administration a élu au poste de vice-président Michel Tréguer, ancien directeur général délégué d’Engie Cofely.

« J’ai conscience de prendre ce mandat à un moment clé de la lutte contre le changement climatique. C’est maintenant qu’il faut accélérer pour être au rendez-vous de la décarbonation de la société tout entière. L’ensemble des adhérents de la Fedene sont là pour y contribuer. Je vais porter nos propositions pour le prochain quinquennat », a exprimé le nouveau président de la Fedene.

Après avoir occupé le poste de président directeur général de Dalkia Biogaz, Pierre de Montlivault est nommé directeur général de Tiru, autre filiale de Dalkia spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets, en 2017. Entre 1996 et 2004, il intervient au sein des ministères de l'Agriculture, de l'Ecologie et de la Santé, en faveur de la protection de l’eau.

Pierre de Montlivault succède à Pascal Roger qui a notamment su inscrire les problématiques de la gestion de la chaleur au cœur des débats nationaux. Ce dernier a déclaré : « L’importance et l’urgence des enjeux climat énergie vont nécessiter un véritable changement de paradigme : il faut passer d‘une logique de moyens à une massification de projet à la performance garantie. C’est indispensable pour obtenir l’accélération nécessaire pour recoller à la trajectoire de la transition. Le défi est considérable et je sais que Pierre et la Fedene sauront le relever. »

Marie Gérald

Photo de Une : ©Fedene