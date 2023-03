Siniat nomme son nouveau directeur marketing et stratégie

Siniat, filiale du groupe Etex, qui propose des solutions durables pour la construction bas carbone, annonce la nomination de Marc-Robert Jean en tant que directeur marketing et stratégie du spécialiste des plaques de plâtre.

Diplômé de l’Insa Lyon et de l’IAE d’Aix-en-Provence, Marc-Robert Jean travaille depuis plus de 25 ans chez des industriels du second œuvre du bâtiment. Sensible à la préservation de l’environnement et aux impacts liés au changement climatique, il aura pour mission d’accompagner le développement de la marque Siniat en travaillant avec ses équipes et en prenant soin d'être au plus près du terrain et des besoins clients.

« Accompagner une marque forte comme Siniat dans son challenge d’être le leader durable et responsable de la construction sèche en France me motive tout particulièrement », déclare Marc-Robert Jean. « Le plâtre est un matériau avec une faible empreinte CO2, il est recyclable à l’infini. Chez Siniat, le plâtre se réinvente aussi pour des utilisations extérieures pour participer à des constructions légères à moindre impact carbone », complète-t-il.

Avant de rejoindre le groupe Etex, Marc-Robert Jean a notamment travaillé chez Aldes en tant que responsable formation, puis chef de produit, avant d’occuper les postes de responsable marketing France chez Comap, puis de directeur marketing et commercial chez Siamp, spécialiste d'équipements sanitaires.

Marie Gérald

Photo de une : Marc-Robert Jean - ©Siniat