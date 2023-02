La Capeb signe un partenariat avec Siniat

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb), via sa filiale Béranger Développement, et l’Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST), annoncent avoir conclu un partenariat avec Siniat, spécialiste des systèmes plaques de plâtre pour cloisons, plafonds, isolation et murs extérieurs.

En France, la part de marché de la construction bois a été multipliée par quatre en 10 ans. Elle représente aujourd’hui 11,3 % du marché des maisons individuelles, et 20 % des agrandissements. Alors que ce marché est en plein essor, le partenariat signé entre la Capeb et Siniat vise à faire monter en compétences les artisans du bâtiment en matière de modes de construction plus durables.

Former les artisans du bâtiment à des modes constructifs plus durables

Concrètement, ce partenariat vise à mettre en place la rédaction de cahiers techniques et des formations sur la mise en œuvre des solutions de plaques de plâtre pour la construction à ossature bois. Il permettra notamment aux charpentiers et plaquistes de se former à ces nouveaux systèmes constructifs.

Pour rappel, Siniat a récemment lancé Defentex, un panneau contreventant, pare-pluie et anti-termite pour les murs extérieurs des bâtiments à ossatures bois.

« Ce partenariat s’inscrit au cœur des nouveaux enjeux constructifs et permettra aux entreprises artisanales adhérentes de renforcer leurs connaissances et compétences sur le marché naissant et en plein essor de la construction bois », a estimé Jean-Christophe Repon, président de la Capeb.



« Nous sommes heureux de ce témoignage de confiance de la Capeb et de pouvoir travailler de manière étroite avec les entreprises adhérentes sur ce nouveau marché de la construction bois où nos systèmes plaques de plâtre innovent pour être maintenant utilisés en extérieur comme en intérieur », a de son côté réagi Valérie Lebon, directrice générale d’Etex France BP.

Claire Lemonnier

