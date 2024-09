Nouveauté PRÉGYPLUS : la plaque de plâtre multifonctions pour toutes les pièces de l'habitat

PRÉGYPLUS, une seule plaque de plâtre pour tout le chantier

Pour résoudre ce qui s’apparente à un casse-tête pour les artisans plaquistes, Siniat lance PRÉGYPLUS, une plaque de plâtre multifonctions conçue pour simplifier les chantiers de construction ou de rénovation en maison individuelle. En effet, cette nouvelle plaque de plâtre répond à toutes les exigences des différentes pièces de la maison, pour les cloisons et les plafonds.

Avec PRÉGYPLUS, une seule référence suffit pour réaliser tous les travaux !

PRÉGYPLUS, une plaque de plâtre aux multiples fonctions

→ Plus de performance acoustique

Grâce à sa densité plus élevée, PRÉGYPLUS dispose de performances acoustiques équivalentes à celle d’une plaque phonique. L’isolation est ainsi améliorée de 4dB par rapport à une cloison standard de même épaisseur. La pose de PRÉGYPLUS, notamment en cloisons pour les chambres mais aussi en plafond entre étages, permet de diminuer les bruits et d’augmenter le confort de vie des occupants.

→ Plus de protection contre l’humidité

PRÉGYPLUS est une plaque hydrofuge (H1 selon la norme EN 520). Elle est 6 fois plus résistante à l’humidité qu’une plaque standard. Obligatoire dans les pièces humides (salles de bains, garages et celliers non chauffés...), elle est vivement conseillée dans les pièces équipées d’un point d’eau (cuisines, WC...). Son parement dos vert rappelle la performance hydro et permet un repérage plus rapide sur chantier.

→ Plus de résistance aux chocs

Avec son cœur Haute Dureté (type I selon la norme EN 520), PRÉGYPLUS présente des qualités de résistance aux chocs et aux impacts supérieures à celles d’une plaque standard. Elle résiste ainsi aux chocs du quotidien (coups, poignées de portes, angles de meubles...). PRÉGYPLUS est donc parfaitement adaptée aux zones de passages les plus exposées (couloirs, escaliers) pour assurer la durabilité des cloisons.

→ Plus de protection incendie

Avec son cœur haute densité spécialement formulé (type F selon la norme EN 520), PRÉGYPLUS permet d’assurer la protection au feu dans toutes les pièces de la maison. Non combustible (classée A2,s1-d0), elle dispose d’une performance coupe-feu de 30 minutes en cloison simple peau (D72/48). C’est la solution idéale pour les zones exposées à la chaleur dans la maison : cheminées, poêles à bois, fours...

→ Plus d’esthétique

Le parement blanc de PRÉGYPLUS apporte une finition esthétique de qualité permettant de visualiser le rendu final des cloisons et plafonds avant la mise en peinture (sous-couche d’impression et peinture).

