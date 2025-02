Siniat investit 4,5 millions d’euros pour décarboner son site de Mériel (95)

Siniat poursuit ses projets de décarbonation de ses usines. En ce début d’année, l’industriel annonce un investissement de 4,5 millions d’euros pour changer les fours et ainsi réduire de 30 % ses émissions de CO2 de son site de Mériel (95).

En décembre dernier, nous échangions avec Frédéric Guetin, nouveau directeur général d’Etex Building Performance France, sur un projet de réutilisation des eaux grises à l’usine Siniat de Saint-Loubès (33).

En ce mois de février, l’industriel annonce un investissement de 4,5 millions d’euros pour décarboner son usine de Mériel (95), spécialisée dans la production de plaques de plâtre.

Moderniser les fours pour réduire de 30 % les émissions de CO2

Le projet, intitulé « Cap 2025 », vise à moderniser les équipements pour réduire les émissions de CO2. Concrètement, les trois fours actuels seront remplacés par une seule unité de calcination.

Grâce à ce changement, le site de Mériel prévoit de réduire ses émissions de CO2 de 2 000 tonnes par an, ce qui représente -30 % d’émissions.

Pour cet investissement, Siniat bénéficie d’une aide d’1,5 million d’euros de la part de l’État.

«Le principal défi du projet Cap 2025 réside dans le maintien de la production pendant la modernisation des installations. Une coordination rigoureuse entre sous-traitants, collaborateurs et transporteurs est essentielle pour garantir le bon déroulement des travaux. En procédant par étapes – démolition, construction au fur et à mesure, puis redémarrage progressif jusqu’à la fin du projet – nous minimisons les interruptions et assurons la continuité de l’activité », explique Yumei Wang, responsable du site de Mériel.

Pour rappel, Siniat s’est fixé pour objectif d’atteindre 100 % d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2030.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Siniat