Nommé DG de Frénéhard & Michaux en september dernier, Thierry Dufour sera le bras droit du président du groupe. Il gérera dès janvier prochain différentes marques du fabricant, spécialiste des travaux en hauteur.

Depuis le 7 septembre 2023, Thierry Dufour est directeur Général de Frénéhard & Michaux. Il est ainsi le bras droit de Bernard Rothan, président du groupe spécialisé dans la protection de travail en hauteur, de la fixation des éléments de couverture et de gouttière.

M. Dufour aura la charge des directions de Tubesca-Comabi, Artub, Tenbo, FMS Ringue et Mae, dès le 1er janvier 2024.

Près de 15 ans dans le groupe Saint-Gobain

L’ingénieur de formation, également diplômé d’une école de management, marque ainsi son retour dans le domaine du bâtiment. Et ce après avoir été, de 2019 à 2023, directeur général Distribution chez le groupe Alliance Automotive, fournisseur de pièces détachées, équipements et services pour la réparation automobile et poids lourd.

Il faut dire que Thierry Dufour a une grande expérience de la distribution. Suite à son début de carrière chez Ernst & Young, il rejoint en 2005 la division Distribution Bâtiment du groupe Saint-Gobain, pour y rester 14 ans.

14 années durant lesquelles il assure des fonctions de directeur financier pour Point.P. Il représente la division à l’international, dont en Europe de l’Est mais plus particulièrement au Royaume-Uni et Irlande. C’est ainsi que Thierry Dufour dirige la filiale britannique de Saint Gobain Distribution Bâtiment entre 2017 et 2019.

« Je suis très heureux d’avoir rejoint le groupe Frénéhard & Michaux, une entreprise au positionnement unique autour de « la hauteur en confiance ». Grâce à des équipes très engagées, une offre produits innovante et une forte culture clients, le groupe possède aujourd’hui de solides atouts pour consolider ses positions et poursuivre son développement. Aussi, j’ai à cœur de mettre toute mon énergie au service de nos clients et de nos collaborateurs, dans un esprit de continuité et de pérennisation de nos activités tant en France qu’à l’international » se réjouit le nouveau DG de Groupe Frénéhard & Michaux.

Virginie Kroun

