Anoxa est une métallerie acier, aluminium, inox spécialisée depuis plus de 70 ans en conception et fabrication d’accès sécurisés et de mobiliers métalliques. Notre activité s’articule autour de 6 domaines : les échelles a crinolines, les passerelles, les escaliers, le mobilier métallique, les gardes corps et les matériels de chantier. Nous sommes une entreprise innovante et très active en matière de sécurité collective.



Nous sommes dotés d’une équipe de chaudronniers confirmés, d’un atelier équipé pour répondre à toutes demandes standards et sur mesure, d’un service achat, d’un Bureau d’Etude et d’une équipe commerciale nous permettant d’avoir un rayonnement national et international.



La société ANOXA est organisée pour apporter des solutions produit améliorant la sécurité, la pénibilité, l’ergonomie du poste de travail et la productivité tant aux petits artisans ou serruriers locaux qu’aux distributeurs ou entreprises générales du bâtiment.



Anoxa appartient depuis 1996 à la holding YESKA (4 sociétés : Anoxa, Métallerie Normande, Fermetures Ventoises et Dutheil) et bénéficie ainsi des services transversaux du groupe : RH, comptabilité, finance, qualité et marketing.