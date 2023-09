Un nouveau directeur pour la division construction de RX France

RX France annonce la nomination de Jean-Philippe Guillon au poste de directeur de sa division construction, succédant ainsi à Guillaume Loizeaud, devenu depuis directeur du pôle résidentiel individuel de chez Hellio.

La division Construction de RX France joue un rôle central dans l'organisation de certains des plus grands salons du secteur du bâtiment et de la construction. Ce pôle regroupe des salons comme Batimat, qui sera rejoint par Equipbaie-Métalexpo en 2024, Interclima, Idéobain, et plus récemment Renodays, le nouveau forum dédié à la rénovation énergétique de l'habitat, mais aussi les plateformes numériques Batiradio et Batiadvisor.

Après le départ de l'ancien directeur de la division, Guillaume Loizeaud, parti chez Hellio, RX France a trouvé son successeur en la personne de Jean-Philippe Guillon.

Enthousiaste face à son nouveau défi, le nouveau directeur a confié « être très heureux de pouvoir contribuer au développement des événements de la Division Construction en travaillant en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, en élaborant des stratégies innovantes pour renforcer la compétitivité de nos salons, en garantissant un haut niveau de satisfaction de nos clients grâce à la conception de solutions adaptées et à ma connaissance approfondie de l’ensemble des acteurs essentiels du secteur de la construction. »

Diplômé en économie et en commerce, Jean-Philippe Guillon a débuté sa vie professionnelle chez Renault, où il a perfectionné ses compétences en commerce international, en se concentrant sur les marchés d'Amérique latine et d'Afrique.

Son expertise l'a amené à assumer le rôle de leader chez BASF Coatings China, avant de rejoindre l'équipe de direction européenne de BASF Construction Chemicals, un leader européen de la chimie de la construction. À ce poste, il a participé au développement de marchés pour divers produits de construction, notamment des mortiers de réparation, des adhésifs, des produits de façade, des solutions de sols industriels, et des solutions d'étanchéité.

Avant de rejoindre RX France, Jean-Philippe Guillon était directeur général du groupe CDH, acteur de la fabrication et distribution d’équipements dédiés aux professionnels du bâtiment et de la manutention, filiale de WernerCo.

Marie Gérald

Photo de une : Jean-Philippe Guillon