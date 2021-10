Un nouveau DRH pour accompagner la transition de Lafarge France

Les deux plus grands cimentiers mondiaux, Holcim et Lafarge, ont commencé à discuter vendredi d'un projet d'une fusion afin de créer un groupe qui donnerait naissance au plus grand groupe mondial du secteur, pesant plus de 50 milliards de dollars, a affirmé vendredi l'agence financière Bloomberg. Selon Le Figaro, les conseils d'administration du suisse Holcim et du français Lafarge ont approuvé samedi le projet de rapprochement.