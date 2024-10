QUALIBAT qualifie tous les métiers de la transition énergétique

QUALIBAT : premier acteur de la qualification pour les entreprises du génie climatique

Aujourd’hui, avec QUALIBAT, des qualifications existent pour reconnaitre l'ensemble des techniques relatives à la conception, la réalisation, la régulation et la maintenance des systèmes permettant d’optimiser le confort d'ambiance interne d'une enceinte habitable et d’aller vers plus de performance énergétique.

→ De nombreux métiers et activités sont concernés, tant dans le neuf que dans l’ancien :

Production de chaud et de froid (chauffage et climatisation)

Gestion de la qualité de l’air intérieur (renouvellement et traitement de l’air)

Réduction de la consommation d’eau, recyclage, récupération (plomberie)

Pose, inspection ou entretien des conduits d’évacuation de fumée (fumisterie et ramonage)

Optimisation des besoins en énergie des bâtiments (gestion technique du bâtiment - GTB)

Pilotage des équipements techniques des bâtiments (gestion technique centralisée - GTC)

Commande automatisée de différents équipements de la maison (domotique)

QUALIBAT en première ligne également pour qualifier les métiers liés aux énergies renouvelables (ENR)

La transformation des logements anciens s’accélère afin de les rendre plus sobres en énergie. La mise en place de nombreuses aides financières amplifie la demande des ménages souhaitant à la fois diminuer leur facture d’énergie et leur impact sur l’environnement. Pour bénéficier de ces aides, ils doivent faire appel à des professionnels RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) qualifiés par QUALIBAT. Parmi les compétences les plus demandées :

L’installation ou la maintenance de pompe à chaleur et groupe froid

L’installation de chauffe-eau thermodynamique

Le remplacement de chaudière gaz/fuel

L’installation de chauffage avec chaudière bois

L’installation de chauffage à bois indépendant (poêle ou insert)

L’installation de chauffage solaire et eau chaude sanitaire

L’installation d’un système de ventilation mécanique

Les installations photovoltaïques de puissance inférieure à 500 kVA

Le nettoyage et la décontamination des réseaux aérauliques

Entreprises qualifiées par QUALIBAT : le même réflexe pour tous les donneurs d’ordres

Les qualifications professionnelles QUALIBAT constituent la reconnaissance des compétences de l'entreprise, de sa capacité à réaliser des travaux dans une activité donnée, à un niveau de technicité défini. C’est un signe de distinction, un label de qualité et une marque de confiance recherchée par tous les donneurs d’ordres qui veulent sécuriser leurs travaux : particuliers, maîtres d’ouvrage publics ou privés, prescripteurs et maîtres d’œuvre.

Professionnels du bâtiment, demandez votre qualification et valorisez vos compétences

→ Consultez notre nomenclature métiers et activités pour découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Si 12 652 entreprises spécialisées en chauffage & rafraîchissement et 4 167 entreprises spécialisées en plomberie & eau chaude sanitaire sont qualifiées Qualibat, ce n’est pas un hasard.

→ Présentez votre demande et obtenez votre qualification en quelques semaines. Réalisez votre dossier directement en ligne, celui-ci peut passer au plus vite devant la commission d’examen QUALIBAT compétente.

→ Prenez contact avec les chargés de clientèle de nos agences régionales QUALIBAT. Ils sont à votre écoute pour vous guider vers la qualification la plus adaptée à votre cœur de métier.

QUALIBAT continue de calquer l’évolution de ses qualifications sur la variation des exigences réglementaires et la transformation des métiers. Nous sommes donc parfaitement alignés sur la SNBC.

La Stratégie Nationale Bas-Carbone de la France pour lutter contre le changement climatique amène de nombreux secteurs d’activité à se réorganiser dans le but de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. C’est le cas notamment du bâtiment qui se retrouve face à plusieurs défis majeurs dont l’amélioration de la performance du bâti, le respect de normes plus strictes en matière de construction, l’amélioration du rendement des solutions de chauffage, la priorisation des énergies renouvelables et l’accélération de la rénovation du parc de logements anciens pour éliminer les passoires thermiques. L’enjeu est de taille puisque le secteur du bâtiment représente à lui seul 43 % de la consommation énergétique française et qu’il génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre.

