Roth France, spécialiste des solutions de chauffage et produits sanitaires, annonce la nomination de son nouveau directeur commercial en la personne de Xavier Weinachter, ayant notamment passé plus de 12 ans chez Rehau et 15 chez Wavin.

Xavier Weinachter est le nouveau directeur commercial de Roth France. Ingénieur diplômé de l’ENSI Caen, puis d’un MBA de l’ICN Business School, il commence sa carrière chez Rehau en 1996, où il restera pendant 12 ans. Il y occupe successivement les postes de responsable industriel, chef de projet, ingénieur d’affaire, puis responsable marketing. En 2008, il arrive chez Wavin en tant que directeur marketing, avant de devenir directeur commercial et marketing durant 14 ans. Fort de ces deux expériences de plus de 10 ans chez Rehau et Wavin, Xavier Weinachter rejoint Roth France en tant que directeur commercial France. Pour rappel, Roth France, filiale de Roth Industries depuis 1975, fabrique notamment des cabines et parois de douches, des panneaux muraux, des planchers et plafonds chauffants-rafraîchissants, ou encore des récupérateurs d’eaux de pluie et des capteurs solaires. « Nous avons souhaité renforcer l’équipe de direction avec l’arrivée de Xavier Weinachter en tant que directeur commercial pour accompagner les clients Roth et appuyer l’équipe commerciale. Xavier nous apporte une belle expérience commerciale et produit, ce qui nous permettra de répondre aux challenges et opportunités à venir avec nos nombreuses innovations », a expliqué Claude Brand, président de Roth France. C.L.