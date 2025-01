Guillaume Dabrowski devient président des entités Viessmann France et Viessmann Industrie France. Un choix de gouvernance probablement du au rachat de Viessmann Climate Solutions par Carrier, groupe au sein duquel M. Dabrowski compte 20 ans de carrière.

Une nouvelle personne pilote dorénavant les entités Viessmann France S.A.S. et Viessmann Industrie France S.A.S, rattachées à Viessmann Climate Solutions. Le fabricant de technologies de chauffage fait partie de l’écosystème Carrier. Ce qui explique probablement ce choix de gouvernance.

Il s’agit de Guillaume Dabrowski, qui devient aussi directeur Commercial de « différentes marques dans la zone Sud-Ouest Europe (France, Espagne et Portugal) pour l’activité de distribution commerciale et de services », lit-on dans le communiqué de Viessmann Climate Solutions.

Un élément de longue date au sein du groupe Carrier

Le profil de Guillaume Dabrowski se distingue. Diplômé d’un BTS Equipement technique énergie, il a occupé différents postes à responsabilité sur le marché du Heating, Ventilation and Air-Conditioning (HVAC).

Ancien technicien frigoriste au début des années 2000, M. Dabrowski fait l’essentiel de sa carrière chez Carrier, spécialiste des solutions de génie climatique. Il dirige plusieurs unités commerciales du groupe, notamment dans la région Sud de la France, mais aussi à travers le monde. Dans son périmètre d’intervention, on relève l’Europe (France, Allemagne, Pologne, Benelux, Espagne, Portugal, Italie), ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique.

De juillet 2021 à avril 2024, Guillaume Dabrowski est directeur général et gérant de Carrier France. Il participe à la création de l’entité juridique Carrier France SCS, qui regroupe Carrier et Ciat.

« Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre Viessmann et j’ai hâte de travailler avec nos équipes, nos clients et nos partenaires pour développer nos forces et mener l’entreprise vers des sommets de réussite encore plus élevés », se réjouit le nouveau président des entités Viessmann France S.A.S. et Viessmann Industrie France S.A.S.

Et d’ajouter que le groupe « jouit d’une énorme crédibilité sur le marché du HVAC, d’une excellence technologique, d’offres innovantes et d’une expertise ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Viessmann