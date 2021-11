Yoann Demange devient Chief Product Officer de Saqara

Saqara, start-up offrant des solutions digitales au secteur du BTP a nommé, ce mardi 9 novembre, Yoann Demange nouveau Chef Product Officer. Poste pour lequel l’homme de 43 ans semble paré, après 12 ans d’expérience dans la transformation digitale.

À 39 ans, l’homme formé en informatique et gestion de projet, en UX ainsi qu'en agilité dispose déjà de 12 ans d’expérience dans la transformation digitale à l’international. Carrière qu’il débute en 2003 à l’ISEG, en tant qu’administrateur Système et Réseaux, pendant deux ans.

Il rejoint ensuite Dell Technologies en qualité de responsable technique d’une équipe de 200 personnes. Pour le groupe, il la formation des techniciens du Groupe et la mise ne place d’un extranet.

A partir de 2007, il gère la refonte du site boursier de FinanceFi, en tant que responsable web, avant d’exercer le métier de Consultant Technique pour le Groupe Veolia puis à l’INSEAD en 2010.

La même année, pour le groupe Les Echos, Yoann Demange devient successivement project manager puis de responsable digital entre 2010 et 2017. Il aura la charge de la refonte du site du groupe et la création du site d’Echos Start, mais aussi d’une équipe de chefs de projets, de graphistes et de développeurs, managés en méthode agile. Il gérera ensuite la transformation digitale d’Eni en 2017.

Ce n’est qu’en 2018 que son expérience du web le guide vers le produit chez IAD comme responsable Méthode & Processus avant de devenir Head of Products & Innovation. Sa mission ? Mener la stratégie des évolutions des produits digitaux et de l’innovation de l’entreprise à l’international.

Maintenant CPO de Saqara, il devra développer et ajuster la gamme de produits de la start-up, de manière à accompagner ses 200 % de croissance et faire d’elle un leader mondial de la plateforme SaaS dans le secteur du BTP.

