Face aux nombreuses contraintes sur les chantiers du BTP, Air Technic, entreprise basée à Fleury-les-Aubrais, a décidé de développer des solutions qui permettent aux entreprises du secteur de gagner en efficacité et en protection, grâce à des structures gonflables destinées à réduire les nuisances sonores. Précisions.

Selon la FFB, le secteur du bâtiment devrait afficher un rebond d’activité de près de 12 % en 2021. La société Air Technic constate de son côté que « les chantiers vont pouvoir reprendre à un rythme élevé, mais restent soumis à la gestion de nombreuses problématiques qui les retardent fréquemment : nuisances sonores, conditions météorologiques, gestion de la sécurité des chantiers et des ouvriers ».

Ainsi, cette dernière développe des solutions sur mesure rapidement et à petits prix. L’entreprise de Fleury-les-Aubrais propose notamment des structures gonflables protégeant l’espace d’intervention, des équipements, et des équipes. « Ce savoir spécifique nous a amené à développer ces dernières années des produits pour le monde industriel dans les domaines des travaux souterrains, domaine militaire, TP et BTP », explique Laurent Marcilly, président-directeur général d'Air Technic.

Des solutions sur-mesure

Lorsque des travaux sont réalisés en ville, on sait que ces derniers constituent une source de gêne non négligeable. Partant de ce constat, Air Technic a décidé de contribuer à réduire les nuisances sonores liées à ces travaux en concevant des protections acoustiques, gonflables et sur-mesure, avec une réduction d’environ 17 décibels (Tests in situ avec certification du Bureau Veritas en cours). « Ces protections contribuent à la poursuite de chantiers situés à proximité d’habitations et permettent aux travaux nocturnes de continuer à fonctionner », précise l’entreprise.

L'entreprise fabrique également des tentes de chantier gonflables, réalisées sur-mesure, et dont l’objectif est de répondre aux problématiques récurrentes rencontrées sur les chantiers, telles que les conditions météorologiques et la mobilité des infrastructures. « Étudiées et travaillées avec l’aide d’architectes et de designers pour apporter une solution qui répond aux défis techniques de ces entreprises de la construction », ces tentes sont adaptées pour le stockage de matériaux et facilement transportables. Un gain de sécurité et d’efficacité, selon Air Technic.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Air Technic