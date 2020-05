Alors que les beaux jours pointent le bout de leur nez, le retour du soleil et de la chaleur sont autant de raisons qui poussent à profiter de sa terrasse. C’est dans cette optique que Cecil Professionnel, entreprise spécialisée dans le traitement du bois, propose des produits pour protéger, entretenir et préserver sa terrasse en bois. Elle dévoile les quatre produits de sa nouvelle gamme : AX Net le dégriseur, AX Clean le nettoyant, SX725 le saturateur terrasse, et OPAQ SX le saturateur opaque.

Souvent considérées comme plus éco-responsables et esthétiques, les terrasses en bois sont de plus en plus plébiscitées, mais demandent toutefois un entretien spécifique. Dans ce contexte, Cecil Professionnel propose une nouvelle gamme de solutions pour protéger et entretenir plus durablement sa terrasse en bois.



UV, intempéries, moisissures peuvent parfois causer du tord aux terrasses en bois. Afin de rendre au bois ses couleurs d’origine, Cecil Professionnel propose AX Net dégriseur. Ce dernier ravive le bois et respecte l’esthétique du matériau. Facile d’application et pratique il peut s’utiliser sur toutes les essences de bois, sauf celles sensibles à l’eau tels que le châtaigner ou encore le chêne. Son prix est de 70,95 euros pour 5 litres.



Pour un nettoyage du bois et bois composite, l’enseigne dispose également d’AX Clean nettoyant. Ce produit permet de nettoyer et désincruster les saletés tout en respectant les différentes essences de bois. Petit plus : grâce à sa formule gel en phase aqueuse, aucune coulure n’est présente sur les surfaces verticales. Il est au prix de 15,95 euros pour 1 litre.



Cecil Professionnel propose également un saturateur terrasses SX725, qui protège durablement des UV et intempéries. Avec sa formule à base d’huile naturelle, le bois est nourri et protégé. Ce saturateur dispose également d’un pouvoir anti-glisse, conforme au PN24 selon la norme AFNOR XP P05-11. Très facile d’utilisation et d’application, sa finition mate préserve l’aspect naturel du bois et met en valeur son veinage. Son prix est de 89,95 euros pour 5 litres.

Concernant les terrasses abîmées ou vieillies par le temps, la gamme solutions propose son saturateur OPAQ SX, qui convient à toutes les essences de bois (aussi bien autoclavés que composites). Décliné en quatre teintes, ce saturateur redonne vie et couleurs aux bois vieillis et rénove ceux délavés et tâchés. Sa particularité réside dans ses pigments colorés qui offrent une protection anti-UV. Avec son pouvoir anti-glisse, conforme PN12 selon la norme AFNOR XP P05-11, ce saturateur opaque est adapté aux terrasses. Applicable en deux couches, il ne nécessite aucun essuyage et ne s’écaille pas. Il est au prix de de 99,95 euros pour 5 litres.

D.T.

Photo de une : ©Cecil Professionnel