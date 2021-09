SATURATEUR BARDAGES SX835 : la protection haute durabilité des bois verticaux

D’après la dernière étude* réalisée en 2019, le bois représentait 9,4 % du marché français des constructions de maisons individuelles et 27,5 % pour les surélévations et extensions. Et la mise en place de la future RE2020, visant à diminuer l’impact carbone et à limiter les dépenses énergétiques des bâtiments et des maisons neuves, semble présager une croissance durable pour ce matériau dans la construction. Quant au bardage bois, il connait également un bel engouement pour les maisons individuelles. Outre le fait d’être isolant, il offre un cachet contemporain et élégant au bâti.

Pour préserver les constructions bois et bardages bois du grisaillement, des intempéries, des UV, des champignons et autres agressions extérieures, tout en conservant durablement la beauté naturelle et la teinte d’origine du bois, il est essentiel de nourrir en profondeur le support.



Pour répondre aux attentes des utilisateurs, à la recherche de solutions efficaces, durables, faciles et rapides à appliquer, et qui nécessitent peu d’entretien, Cecil Professionnel propose le saturateur bardages SX835.

Conçu et fabriqué en France, ce saturateur haute durabilité bénéficie des dernières technologies. Simple d’utilisation, il permet de réduire le temps de chantier grâce à une application sans essuyage et un entretien sans ponçage ! Une formule renforcée en anti-UV pour une plus grande durabilité Destiné aux bois verticaux - bardages, brise-vues, abris de jardin, extensions en bois... - le saturateur bardages SX835 Cecil Professionnel bénéficie d’une formule renforcée en anti-UV haute durabilité. Non filmogène, il assure une protection très longue durée contre les UV et les intempéries, même en conditions extrêmes, en mer comme à la montagne.

Le saturateur se fixe dans le bois pour une accroche parfaite sur toutes les essences, même le Mélèze, le Red cedar, le Douglas... Esthétique, son film mat permet de conserver l’aspect et le toucher naturel du bois brut. Sa palette de teintes effet bois brut ou métallisées offrent de nombreuses solutions décoratives contemporaines et homogénéisent l’effet grisé du bois. Que ce soient les teintes mélèze et naturel, ou gris métallisé et vieilli métallisé, le résultat reste dans l’air de temps. Classé A+, le saturateur SX835 a une texture anti-gouttes qui offre une excellente glisse sous le pinceau, tout en prévenant les risques de coulures, même à la verticale. Son application sans essuyage et son séchage rapide optimisent considérablement le temps de chantier. Il est disponible en 1 L, 5 L et 10 L.



* Source Enquête Nationale de la construction bois 2019