Forte de ses 20 ans d’expertise en produits bois, sur son réseau professionnel, CECIL PRO lance en 2011 une gamme complète de peintures aux performances systématiquement prouvées par des tests normalisés et en phase avec les attentes qualité de ses utilisateurs.

A chaque pas, la marque poursuit sa démarche citoyenne, et renforce son engagement dans le développement durable avec des gammes de produits toujours plus respectueuses de l’homme et de son environnement.

CECIL PROFESSIONNEL, la marque professionnelle de protection et de décoration de l'habitat, dédié aux négoces de matériaux.

Adossée au puissant groupe industriel jurassien V33, CECIL PRO bénéficie de sa puissance industrielle, logistique et de sa forte capacité en Recherche et Développement.

La marque CECIL PROFESSIONNEL propose des traitements fongicides / insecticides, des lasures tons bois et couleur, des vernis, des vitrificateurs, des saturateurs bois de jardin, des peintures pour les boiseries intérieures, des peintures extérieures techniques pour les bois, fer et sols et autres produits pour la protection et l'entretien du bois extérieur et intérieur.