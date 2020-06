Si le confinement a permis d’endiguer la propagation du coronavirus, l'épidémie a fait sombrer de nombreuses entreprises dans des déboires économiques. D’autres ont su réinventer leurs produits pour rendre service lors de la reprise et créer de l’activité commerciale. L’entreprise Riou Glass fait partie de ces sociétés ayant innové pendant cette période, participant à la reprise d’activité et à la protection des salariés.

Plexiglass, verre, film transparent... avec ces matériaux permettant de délimiter des espaces, les commerçants et les entreprises préparent le retour de leurs salariés. La société Riou Glass, spécialisée dans le travail du verre, a décidé d’aller plus loin dans l’utilisation de ce matériau, et de le rendre « auto-désinfectant ». Cette innovation est une véritable arme logistique permettant de lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Pour concevoir ce nouveau type de verre, le fabricant et transformateur de produits verriers normand Riou Glass s’est appuyé sur sa technologie CalorGlass, un vitrage chauffant par rayonnement. Le verre de cette nouvelle gamme intitulée "HygiaGlass" est chauffé à une température de 70 degrés celsius, à intervalle régulier, et s’auto-désinfecte. Ce verre, même chauffé à des températures extrêmes, ne présente « aucun risque de brûlure pour l’homme », précise l'entreprise.

Mais comment cette technologie peut-elle faire barrière au virus ? « Des études scientifiques montrent que le Covid-19 perd de son potentiel infectieux quand il est soumis à une température de 65°C pendant 5 à 10 minutes. Une technique qui est utilisée dans les CHU pour désinfecter le matériel médical » explique la vice-présidente de l’entreprise familiale Christine Riou.

Une technologie chauffante

À l’intérieur du vitrage, on trouve une fine couche de microparticules métalliques. La paroi reliée à une alimentation électrique permet de faire monter progressivement la température. Pour la gamme CalorGlass, le premier vitrage chauffant inventé par Riou Glass, la température du verre augmente entre 20° et 45°C pour une simple fonction de chauffage. Mais pour cette nouvelle gamme désinfectante, le but est bien d’éliminer le virus en montant à une température bien supérieure. Pour autant, cette technologie est automatisable et invisible, permettant de garder la fonction première du verre : sa transparence.

Cette gamme, déjà disponible à la vente, se divise en « 3 modèles standardisés en verre extra-clair trempé de sécurité, faciles à poser et amovibles ». Les trois premier modèles disponibles sont : "Solo Luna", un écran de protection tout en verre, "Solo Pura", un verre avec supports métallique, et "Trio", un vitrage équipé de protections d’angle vitrées. Pour faciliter l’installation d’HygiaGlass, le verre peut être fabriqué sur-mesure ou dans des dimensions standardisées.

Personnaliser pour mieux commercialiser

Riou Glass souhaite toucher un public large et adapte ses solutions pour s'adapter aux besoins du clients. « Les produits d’hier ne seront plus ceux d’aujourd’hui. Pour protéger la population des virus ou bactéries, les architectes et designers devront nécessairement intégrer dans leurs créations cette notion de protection sanitaire. Imaginez le nombre de personnes que des surfaces vitrées auto-désinfectantes pourraient protéger à l’avenir. Les applications et perspectives sont nombreuses : dans les hôpitaux, hôtels, restaurants, bureaux, transports publics (aéroports, gares, trains, métros, bus...), magasins... ». Des encoches passe-documents, des parloirs ou des coins arrondis peuvent être aménagés dans ces écrans de verres, et des logos, textes ou images peuvent aussi être marqués.

La personnalisation d'un verre HygiaGlass ©Riou Glass

Avec cette solution personnalisable, l’entreprise normande propose HygiaGlass pour les accueils, les guichets ou caisses des commerces, aux entreprises, aux administrations, aux cabinets médicaux et à d’autres établissements de santé. « Le verre est un matériau noble, qualitatif, recyclable à l’infini. Il offre de nombreux avantages par rapport au plexiglas, que ce soit en termes d’esthétique, d’hygiène, de facilité d’entretien ou de durabilité dans le temps. Des écrans qui de surcroît participent à la reprise de notre économie car de production 100 % française », conclut Christine Riou. Une quinzaine de jour après le début de son lancement, HygiaGlass a été vendu a plus d'un million d'exemplaires.

J.B

Photo de une ©Riou Glass