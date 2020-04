Plus que jamais, la protection et les questions d’hygiène et de santé sont primordiales. Afin de garantir une protection optimale aux professionnels sur les chantiers, deux PME ligériennes, Protechthoms et RBL pro-actives ont conçu des visières universelles d’hygiène. Clipsées sur un casque de chantier ou une casquette, ces visières offrent une protection adéquate. Actuellement, 500 000 visières sont produites par semaine.

Au vu des circonstances difficiles actuelles, les deux PME ligériennes Protecthoms et RBL Pro-actives, ont joint leur savoir-faire et expertise afin de proposer aux professionnels du BTP des visières universelles d’hygiène pour lutter contre la crise sanitaire.

Pour Laurent Lairy, président de Protecthoms, travaillant dans le secteur de la sécurité et de l’hygiène, cette initiative était évidente. La conception de cette visière a vu le jour par le biais d’un but commun. Il explique avoir travaillé avec Nicolas Masson, directeur de RBL pro-actives, spécialisée en plasturgie, pour pouvoir produire cette protection innovante.



Une innovation éco-responsable made in France

Les deux entreprises basées dans les Pays de la Loire répondent non seulement aux besoins des entreprises en continuant à sécuriser les conditions de travail pour leurs salariés, mais également à ceux de leurs collaborateurs. En effet, à la suite de l’élocution de président de la république Emmanuel Macron, cette protection a permis à des centaines d’entreprises françaises de pouvoir continuer leur activité.

Pour les deux concepteurs, la mission principale était avant tout « d’avoir une visière confortable pour l’utilisateur, qui évite de créer de la buée ou un effet de serre lorsqu’on la porte et qui puisse lui garantir une sécurité ». Facile et rapide à poser, cette visière se clipse à toute coiffe, et notamment aux casques des professionnels du BTP.

Le petit plus de cette innovation réside dans sa provenance et son lieu de production. Le matériau principal est le plastique « polycarbonate optique », qui est directement produit en France. Grâce à ce circuit court éco-responsable, 500 000 visières ont pu être produites en l’espace d’une semaine.

« On est fiers de porter l’étendard de la « french fab » du « made in France » avec ce projet. On prouve, si besoin était, que deux entreprises ligériennes patrimoniales sont capables de faire des choses qui conviennent au marché » conclut Laurent Lairy, qui ajoute : « cela fait un peu plus de 10 jours que l’on produit ces visières, et pour l’instant nous n’avons eu aucun retour négatif. Au contraire, les gens reviennent et en recommandent ».



Protecthoms

Propos recueillis par Dina Tiouti

Photo de une : ©Protecthoms