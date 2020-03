RT PLUS Murs, la nouvelle solution d’isolation de Knauf Insulation

Knauf Insulation dévoile sa solution d’isolation 2 en 1 : RT PLUS Murs. Conçue pour les murs intérieurs, cette innovation est disponible pour le neuf comme pour la rénovation. Sa laine minérale et son pare-vapeur lui permettent une étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau.

Knauf Insulation, fabricant de produits et systèmes pour l’isolation, a conçu RT PLUS Murs, solution d’isolation pour murs intérieurs.

RT PLUS Murs, pour l’isolation des murs intérieurs Cette solution offre, entre autres, de très bonnes performances acoustiques, et une résistance à l’eau et à l’air grâce à sa protection contre la condensation des parois. Une gamme d’accessoires ergonomiques est également fournie avec pour faciliter la pose. Le premier accessoire est l’« AcoustiZAP®2 » qui permet une multitude de réglages avec une tenue optimale qui résiste aux chocs. Sa tête en nylon renforcé fait office de rupteur de pont thermique. Le second accessoire de cette gamme est « la pastille RT ». Autocollante et pré-percée, elle garantie l’étanchéité entre l’appui AcoustiZAP®2 et les membranes.

D.T. Photo de une : ©Knauf Insulation

