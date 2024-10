Knauf.com : le site qui centralise toutes les solutions d'isolation, acoustique et plafonds techniques

Un site conçu pour les professionnels du bâtiment

Le lancement de Knauf.com marque une étape clé dans la stratégie du Groupe Knauf, qui ambitionne de devenir le partenaire privilégié des acteurs du bâtiment, tels que les artisans, architectes et prescripteurs. Le site a été conçu pour améliorer l'efficacité et la productivité des professionnels, en facilitant l'accès aux solutions d'isolation thermique, d'acoustique, et de plafonds techniques.

Bibliothèque technique et outils optimisés

Knauf.com propose une bibliothèque technique complète, où il est possible de rechercher et filtrer par type de document, catégorie de produit, ou division (Knauf, Knauf Insulation, Knauf Ceiling Solutions). Grâce à une navigation intuitive, les utilisateurs peuvent facilement télécharger des brochures, fiches techniques, et documents produits.

Parmi les fonctionnalités les plus appréciées, on retrouve une palette d'outils et services dédiée aux professionnels du bâtiment : calculateurs de matériaux, simulateurs d'isolation, fiches produits détaillées, et support technique. Ces outils permettent aux professionnels de gagner du temps et d'améliorer les performances de leurs projets de construction.

Des expertises techniques centralisées

Les divisions Knauf, Knauf Insulation, et Knauf Ceiling Solutions capitalisent sur leurs compétences pour proposer des solutions adaptées aux défis actuels du bâtiment : résistance au feu, isolation thermique, performance acoustique, et efficacité énergétique. Le site centralise ces expertises pour offrir des réponses complètes aux problématiques des professionnels.

Catalogue de produits en ligne unique

Tous les produits des trois divisions sont désormais disponibles dans un catalogue en ligne centralisé. Que ce soient des solutions d'isolation thermique de Knauf Insulation, des plafonds techniques de Knauf Ceiling Solutions, ou des solutions de construction de Knauf, le catalogue permet un accès rapide et simplifié aux informations produits.

Un accompagnement sur mesure pour vos projets

En regroupant l'ensemble de ses solutions et services sur un seul site, Knauf.com accompagne les professionnels du bâtiment à chaque étape de leurs projets, du choix des matériaux à la mise en œuvre sur chantier.

Découvrez toutes les solutions d'isolation, acoustiques, et plafonds techniques de Knauf, Knauf Insulation et Knauf Ceiling Solutions sur Knauf.com.

