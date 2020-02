KNAUF INSULATION SAS

Knauf Insulation est aujourd’hui l’un des noms les plus respectés à l’échelle mondiale dans le secteur de l’isolation. Avec 40 ans d’expérience, nous offrons une vaste gamme de solutions d’isolation en réponse à une demande croissante d’efficience énergétique, de résistance au feu et de performances acoustiques dans les maisons existantes et celles de construction neuve, dans les bâtiments non résidentiels et les applications industrielles.



Les plus de 5.500 personnes employées sont présentes dans plus de 35 pays et plus de 38 sites de production répartis dans 16 pays pour la production de laine minérale de verre, de laine minérale de roche et de laine de bois.

Pour sa laine de verre Knauf Insulation a développé une technologie unique et leader sur le marché, Ecose®Technology, qui repose sur un liant exclusif à base de matières premières végétales, et qui fête ses 10 ans cette année. Cet isolant minéral sans formaldéhyde ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques symbolise toute l’avance technologique proposée par Knauf Insulation.



Avec des partenaires du secteur du bâtiment et de la construction, du monde universitaire et des organismes gouvernementaux, Knauf Insulation s’efforce de faire coïncider les performances énergétiques prévues des bâtiments, leurs performances réelles et leurs évolutions.



Knauf Insulation fait partie du groupe familial allemand Knauf et qui, grâce à toutes ces innovations, réalise aujourd’hui un chiffre d’affaire annuel de 1,7 Mds € (CA 2017).