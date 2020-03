Le groupe SFA lance sa nouvelle gamme de pompes vide-caves Sanisub, dédiée au relevage des eaux, à l’évacuation des caves, buanderies ainsi que tout espace susceptible de connaître une inondation. Créateur du sanibroyeur en 1958, l’enseigne continue de se réinventer et présente plusieurs pompes, parmi lesquelles Sanipuddle FSP, Sanisub Steel kit d’urgence, ou encore, Sanisub ZPK.

Cette gamme est équipée de pompes tout acier ou avec un corps en polypropylène, active sur des granulométries de 1 à 30 mm, et avec un déclenchement automatique (avec flotteur ou contrôle électronique). Elles s’adaptent à toute température (jusqu’à 90 C°) et eaux agressives.



SANIPUDDLE FSP, la pompe « serpillère »

Nommée ainsi, cette pompe ne laisse qu’une flaque d’eau d’1 mm, facile à absorber à l’aide d’une serpillère. Légère et opérationnelle, son débit est de 5,5 m3/heure. Elle est équipée d’un câble submersible de 10 mètres, et contient un clapet antiretour ainsi qu’un raccord de tuyau de sortie en DN25.

Parfaitement adaptée aux drainages d’urgence, sa hauteur de relevage de 7 mètres, lui permet de vider la plupart des caves, lavoirs, piscines et garages. Son prix public indicatif est de 231 euros.



SANISUB Steel et Kit d’urgence

Ce kit d’urgence permet aux professionnels le prêt à l’emploi en cas de situation d’urgence. Sa pompe en acier inoxydable est placée dans un panier perforé, ce qui la protège des corps étrangers flottants. De plus, son raccord est associé au flexible (de 15 mètres) et s’adapte à toutes les configurations. Son déclenchement se fait à l’aide d’un flotteur réglable.

Destinée principalement à des applications domestiques, industrielles ou agricoles, la pompe Sanisub Steel 50 est utilisée pour évacuer les eaux usées, à un débit de 9 m3/heure et avec une hauteur de relevage allant jusqu’à 7 mètres. Elle s’adapte aux températures atteignant les 75°C. Son prix public indicatif est de 407 euros.

SANISUB ZPK

La pompe Sanisub ZPK est ultra-résistante aux chocs ainsi qu’à la corrosion grâce à sa structure en polypropylène haute qualité. Portative et submersible, elle est disponible en 2 modèles : 30A et 40A, et assure (selon sa puissance 300 W ou800 W) un relevage jusqu’à 7,5 mètres ou 10 mètres de haut. La pompe est également munie d’une double étanchéité par garniture mécanique et joint, elle résiste à des eaux claires et grises, de granulométrie de 10 à 30 mm pour ZPK 30A et ZPK 40A, et à des températures pouvant atteindre les 90°C.

Utilisable de préférence sur une courte période, la solution ZPK intervient dans la plupart des drainages d’urgence d’eaux claires qui ont inondé des garages, caves ou encore pour le pompage d’eaux grises domestiques (douches, machine à laver).



SANISUB S-ZPK : pour les situations extrêmes

S-ZPK est une version plus extrême de la classique ZPK. Elle est utilisée pour le pompage des eaux chargées en sels (15 % de teneur en sels), ou agressives, provenant des systèmes d’adoucissement d’eaux, ou contenant des condensats.

Cette pompe est dotée d’une garniture mécanique en carbure de silicium de haute qualité, d’un boîtier et d’un carter moteur en acier inoxydable. Chose importante, ses deux versions 30 A et 40 A peuvent évacuer des eaux de saumures d’adoucisseurs ainsi que des eaux agressives chargées en sels (maximum 15 %). Ces versions disposent également d’un déclenchement automatique, par flotteur.



SANISUB 400 le « plug-and-play »

Ce « plug-and-play » fait en polyéthylène contient un clapet anti-retour et une enveloppe de refroidissement. Sa dimension peut atteindre les 7,5 mètres pour évacuer des eaux avec granulométrie atteignant les 10 mm. Cette pompe légère et compacte est généralement utilisée pour le drainage de caves, puisards, puits et pièces de vie. Une fois branchée, elle s’active automatiquement et s’arrête d’elle-même grâce à son bras de déclenchement intégré. Son prix public indicatif est de 191 euros.



D.T.

Photo de une : ©SFA Group