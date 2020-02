Sebico est une entreprise nationale qui, depuis soixante dix ans, fabrique et commercialise des produits pour le traitement et l’évacuation des fluides destinés aux marchés de la maison individuelle et de l’environnement. Notre savoir-faire reconnu s’exprime au travers de nos départements Tirage et Assainissement.

Aujourd´hui, avec six usines en France et 250 collaborateurs, le Groupe Sebico est fier des positions de premier plan qu´il occupe dans ses deux domaines, l'assainissement non collectif et la gestion de l'eau de pluie.