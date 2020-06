Du 23 au 28 avril 2018, se tiendra au Parc des expositions de Villepinte le salon INTERMAT et le World of Concrete Europe. Le salon professionnel international des secteurs du BTP encourage les visiteurs professionnels à venir échanger des informations et s’informer sur les développemets produits. En tant qu'exposant de renom, Putzmeister présentera à nouveau cette année aux spécialistes du secteur des techniques éprouvées, des innovations et de nouveaux développements, notamment dans les domaines de la projection d’enduit et du béton, mais aussi dans le transport des chapes traditionnelles et du pompage des chapes autonivelantes.