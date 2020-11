Elles pourraient souder dans l’espace. Les nouvelles lampes à souder Lamp’piezo de Guilbert Express gardent une flamme d’enfer, partout, toujours et dans toutes les positions…

Elles sont si faciles à utiliser qu’avec elles, la soudure deviendrait presque un jeu d’enfant. Même lorsqu’on le retourne, le modèle Lamp’piezo 351 de Guilbert Express, garde à la flamme à dard toute sa puissance. Conçues pour les opérations de soudage à l’étain, pour le brasage fort, le décapage et le dégrippage, ces lampes à souder sur cartouche se jouent de l’apesanteur. Leurs têtes permettent des interventions dans les endroits les plus inaccessibles.



Le retournement chez elles est une seconde nature : il est possible à peine 5 secondes après l’allumage et après 10 secondes pour une cartouche neuve. L’allumage s’effectue sans danger pour l’opérateur, automatiquement et instantanément. Côté chauffe, grâce à un débit de gaz élevé et constant, la puissance restituée atteint 1760 Kcal/h. Leurs grandes sœurs, les modèles 352, possèdent de surcroît un raccord de sécurité qui permet l’utilisation des cartouches américaines Mapp. Pour les travaux fixes, ces lampes savent parfaitement bien se tenir. Les Lamp’Piezo peuvent en effet être posées sur un pied stabilisateur indexable en rotation à 360°. Cette articulation offre la possibilité d’orienter de manière sûre et précise la tuyère.



Lampes à souder Lamp’Piezo 351 et 352 de Guilbert’express, chez tous les négociants distribuant les produits Guilbert express.