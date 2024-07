Viessmann Climate Solutions dévoile ses nouveautés pour 2024

Viessmann Climate Solutions dévoile un ensemble de nouveautés pour l’année 2024. Au menu, la présentation des grandes évolutions qui concernent les pompes à chaleur, ou encore une nouvelle commande à distance. Petit tour d’horizon de ce que propose le nouveau catalogue avec Emmanuel Bertocchi, chef de produit PAC résidentielle chez Viessmann.

L’entreprise Viessmann Climate Solutions, spécialisée dans les solutions climatiques et énergétiques, a dévoilé lors d’une journée presse les nouveautés qui viennent garnir son catalogue de 2024. Emmanuel Bertocchi, chef de produit spécialisé sur les pompes à chaleur pour le résidentiel, nous a présenté quelques-unes de ces solutions.

Vitocal 250-A, l’extension de gamme pour couvrir tout le résidentiel

« On a notamment complété la gamme en pompe à chaleur résidentielle. On avait une gamme premium en Vitocal 250 qui faisait de 4 à 13 kW, et on est venu compléter cette gamme pour aller jusqu’à 19 kW de façon à couvrir toute la gamme du résidentiel », explique Emmanuel Bertocchi. « Chez Viessmann, on considère qu’en dessous de 20 kW c’est du résidentiel. Au-delà, c’est pour le collectif », ajoute-t-il.

Cette nouvelle génération de pompes à chaleur utilise le fluide frigorigène R290 (propane), reconnu comme étant particulièrement écologique. Ces nouvelles PAC sont également plus compactes.

Autre atout majeur de l’évolution de cette gamme, l’acoustique. « Le résidentiel est souvent considéré comme allant de 4 à 16 kW. Pour le Vitocal 250, qui montait jusqu’à 13 kW, on ne pouvait pas aller au-delà en termes de puissance, sous peine de générer trop de bruit ou d’avoir une perte de performance. Cela ne correspondait pas au côté premium de la gamme. Avec la nouvelle gamme Vitocal 250-A, le niveau acoustique est de l’ordre de 50 décibels, similaire à ce que l’on a sur une puissance de 4 kW », souligne M. Bertocchi.

Au service du collectif et du tertiaire

L’entreprise en a aussi profité pour dévoiler la grande sœur de la Vitocal 250-A. La Vitocal 250-A Pro est une pompe à chaleur air/eau monobloc qui affiche une puissance calorifique de 39,5 kW et une puissance frigorifique de 26 kW. Avec cette nouvelle PAC, « le but est d’aller sur des segments pour faire du petit collectif et du petit tertiaire », explique Emmanuel Bertocchi.

La pompe à chaleur Vitocal 250-A Pro, de Viessmann

En plus de la possibilité de la monter en cascade, elle offre des performances élevées, et notamment en termes d’acoustique. « Quand on parle de PAC collectif, on sait qu’elles sont grosses. Et finalement, la PAC 250-A Pro ne fait pas plus de bruit qu’une PAC résidentielle », ajoute M. Bertocchi. « En puissance maximale, elle ne dépasse pas les 70 db. C’est une PAC très silencieuse, en plus d’être très esthétique », complète-t-il.

Par ailleurs, son unité intérieure offre de nombreuses fonctions. Elle pilote jusqu’à trois circuits mixtes de chauffage et de rafraîchissement et un réservoir tampon saisonnier.

Quid pour le pilotage à distance ?

Autre nouveauté qui concerne le résidentiel, le Vitotrol 100-EH, qui permet le pilotage de la pompe à chaleur depuis n’importe quel espace de vie. « C’est un outil 100 % sans fil, simple d’utilisation, peu consommateur d’énergie et qui va permettre de répondre aux besoins des clients », explique M. Bertocchi.

Le Vitotrol 100-EH, la nouvelle commande à distance de Viessmann

La commande à distance Vitotrol 100-EH dispose d’un écran lumineux pour afficher la température ambiante, la température extérieure, le temps comme les états de fonctionnement de la pompe à chaleur. Cet outil permet aussi de piloter le circuit de chauffage/rafraîchissement en fonction de la température extérieure, comme la préparation d’ECS puisqu’il est possible de connecter plusieurs Vitotrol 100-EH.

Il faudra cependant patienter courant août-septembre pour se procurer le Vitotrol 100-EH ainsi que la Vitocal 250-A Pro. La Vitocal 250-A est de son côté déjà disponible.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock