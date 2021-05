En collaboration avec Bouygues Telecom, Bouygues Construction annonce, ce lundi 3 mai, mener des expérimentations sur les équipements de chantier du BTP grâce à la 5G, rendant ainsi ces derniers beaucoup plus connectés. Ce recours à l'IoT pourrait notamment permettre aux acteurs du secteur d'être alertés sur les retards de livraison, la modifications de plans, la disponibilité du matériel, le positionnement des équipements sur le chantier…Précisions.

Depuis plusieurs années, les entreprises de BTP travaillent de plus en plus à la digitalisation de leurs sites de production et ont recours à des expérimentations dans le but de faciliter les tâches quotidiennes de leurs collaborateurs, et donc de leurs clients. C’est dans cette démarche que Bouygues Construction et Bouygues Telecom ont annoncé ce lundi 3 mai, leur collaboration et leur expérimentation sur les équipements de chantier avec la 5G.

Pour Thiébault Clément, directeur R&D de Bouygues Construction : « ces phases de tests sont essentielles pour identifier les meilleures technologies et engager la voie de la digitalisation de nos sites de production. » Stéphane Allaire, directeur du programme 5G de Bouygues Telecom, ajoute : « La 5G permet d’entrer concrètement dans l’ère de l'opérateur augmenté. Grâce à ses performances et à sa flexibilité, la 5G permet d’améliorer l’exécution des opérations à distance pour davantage d’efficacité et de sécurité sur les chantiers. »

La 5G, une réponse pertinente à la digitalisation du secteur

En novembre 2020, Bouygues Construction avait déjà signé un accord avec Lextan, spécialiste des systèmes de conduite à distance, dans le but de réaliser un programme de R&D portant sur la digitalisation des chantiers. Mais l’arrivée de la 5G permettra à Bouygues Construction de dématérialiser l’ensemble de son écosystème et gagnera en efficacité, en durabilité et en sécurité.

En effet, les avantages de la 5G pourront être multiples. Notamment, elle pourra renforcer la sécurité des sites de production avec un complément d’aides pour une meilleure assistance à la grue : « alertes de sécurité, mise en exergue d’un compagnon à proximité du point d’impact du colis, localisation plus rapide des équipements. » De plus, elle améliorera les conditions de travail (accessibilité pour les grutiers), et automatisera certaines tâches, comme l'optimisation du planning d’utilisation de la grue. « Les essais menés montrent une qualité optimale de la transmission des informations grâce à la 5G et confirment donc sa pertinence comme un choix possible pour la transmission des données », déclarent les partenaires Bouygues dans un communiqué.

« Avec Bouygues Telecom et notre partenaire Lextan, nous réalisons ces essais dans les meilleures conditions possibles. Les premiers résultats confirment l’intérêt et la pertinence de la 5G pour nos métiers de la construction », souligne Thiébault Clément, directeur R&D de Bouygues Construction.

A noter que l’entreprise vient de signer un partenariat avec Dassault Systèmes pour le développement d’une plateforme de management numérique des projets (3DExperience). « Dans ce cadre, le transfert de données entre partenaires sera de plus en plus un sujet stratégique pour lequel la 5G saura apporter des réponses efficaces », conclut le communiqué.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock.