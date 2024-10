Comment le numérique veut redéfinir la construction

Avec l'adoption croissante de technologies numériques comme les drones et les capteurs IoT, la sécurité des chantiers pourrait être considérablement améliorée. Mais la révolution numérique profitera-t-elle à tous les acteurs du secteur ?

Selon le rapport 2023 sur la construction numérique publié par le NBS, des technologies telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM), le cloud et la construction hors-site sont actuellement les plus utilisées dans le secteur.

En parallèle, des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et les jumeaux numériques (répliques virtuelles d’éléments physiques) commencent à susciter un intérêt croissant dans le secteur. Bien qu’elles ne soient pas encore largement adoptées, ces innovations dépasseront d’autres outils technologiques dans les cinq années à venir, selon les experts.

Les petites entreprises limitées dans l'adoption des technologies

Si les grandes entreprises sont souvent à l’avant-garde de cette transformation numérique, grâce à des ressources financières et humaines conséquentes, les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur de la construction rencontrent davantage de difficultés à suivre le rythme.

Selon le rapport du NBS, près de 70 % des entreprises du secteur ont déjà adopté le BIM, alors que ce taux tombe à 56 % pour les entreprises comptant moins de 15 employés.

La numérisation permettrait pourtant de réduire de manière significative le temps consacré aux tâches administratives. En effet, l’efficacité pourrait être optimisée de 5 % rien qu’en automatisant les processus administratifs.

La technologie pour améliorer la sécurité ?

D’après les données de la Health and Safety Executive (HSE), le secteur a enregistré 51 accidents mortels en 2023-2024 - un chiffre en hausse par rapport à la moyenne quinquennale autour de 42. Parallèlement, 53 000 personnes ont subi des blessures non mortelles au travail durant les trois années précédant mars 2023.

L’utilisation de technologies telles que des capteurs IoT (Internet des objets) et des drones pour la surveillance des sites peut considérablement améliorer la sécurité des travailleurs. Ces outils permettent de collecter des données en temps réel sur les conditions environnementales, de suivre l’avancée des travaux et de détecter les éventuelles anomalies.

Avec des horaires de travail souvent longs, des déplacements fréquents et une culture professionnelle parfois rigide, de nombreux employés rencontrent des difficultés en matière de santé mentale. Des initiatives comme celles de l’organisation Mates in Mind incitent les entreprises à adopter des outils numériques pour mieux surveiller et soutenir le bien-être de leurs équipes.

