L’OPPBTP lance une étude sur la projection de béton par voie sèche

L’OPPBTP et le SOFFONS vont enquêter sur les conditions de travail des équipes de projection de béton par voie sèche afin de réduire les risques physiques.

L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et le Syndicat des travaux de fondations spéciales (SOFFONS) annoncent le lancement d'une nouvelle étude afin d’améliorer les conditions de travail des équipes de projection de béton par voie sèche. Une activité qui « expose les équipes à des contraintes physiques importantes », selon les communiqué diffusé.

Fondée sur des observations de terrain et des entretiens menés auprès des professionnels, cette démarche sera conduite en collaboration avec les services de prévention et de santé au travail. L’objectif est d’identifier et de mettre en œuvre des pistes concrètes d’amélioration des conditions de travail pour l’ensemble des acteurs concernés.

La projection de béton par voie sèche concerne un grand nombre d’entreprises adhérentes au SOFFONS. Elle est également pratiquée par des sociétés spécialisées dans la mise en œuvre de voiles par passes, sur des chantiers où les surfaces projetées atteignent en moyenne 1 000 m² de paroi, informe le communiqué.

Selon l’OPPBTP, cette activité expose les professionnels à des contraintes physiques répétées, susceptibles d’entraîner un risque accru de troubles musculosquelettiques. L’organisme alerte également sur « le risque d'inhalation de poussières contenant de la silice cristalline ».

Un rapport prévu pour 2027

Afin de couvrir l’ensemble des pratiques, l’étude métier prévoit d'observer trois chantiers issus d’entreprises volontaires adhérant au SOFFONS. Au plus près du terrain, il s'agira de rendre compte des conditions de travail d’une équipe composée de trois à quatre personnes – ferrailleur, projeteur, aide-projeteur et maçon – sur deux journées consécutives. L’analyse s’appuiera sur 21 facteurs, répartis en quatre grands axes : l’organisation du travail, l’environnement et les risques, l’activité physique, ainsi que l’activité mentale.

Parallèlement, une campagne de métrologie viendra compléter ces observations. Elle portera spécifiquement sur la mesure des poussières inhalables, l’ambiance sonore, la cardiofréquencemétrie, les vibrations mains-bras, ainsi que la température et l’hygrométrie sur les postes de travail.

Des entretiens seront menés avec les salariés et l’équipe d’encadrement, ainsi qu’une analyse documentaire.



Les observations menées sur les différents chantiers débuteront en février 2026. À l’issue de l’analyse de l’ensemble des sites étudiés, les enseignements tirés de cette démarche permettront d’élaborer des recommandations opérationnelles à destination des entreprises et des équipes de terrain. Les résultats feront l’objet d’un rapport d’observations conjointement rédigé par l’OPPBTP et le SOFFONS prévu au cours du deuxième trimestre 2027.