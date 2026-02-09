Podcast
Liban : 14 morts après l’effondrement d’un immeuble à Tripoli

Immobilier

Publié le 09 février 2026 à 17h00, mis à jour le 10 février 2026 à 9h59, par Nils Buchsbaum

Un immeuble s’est effondré à Tripoli, dans le nord du Liban, faisant 14 morts. Le drame relance les inquiétudes sur l’état des bâtiments du pays.
© Adobe Stock
© Adobe Stock

Quatorze personnes ont perdu la vie dans l’effondrement d’un immeuble à Tripoli, dans le nord du Liban, survenu dimanche 8 février. Les secours ont mis fin aux recherches lundi matin après le retrait du dernier corps, a annoncé le directeur de la Défense civile, le général de brigade Imad Khreich. Le bilan définitif fait également état de huit survivants, tous hospitalisés.

L’immeuble, ancien, était situé dans le quartier défavorisé de Bab al-Tabbaneh. Par mesure de précaution, les forces de sécurité ont évacué les bâtiments voisins, selon l’Agence nationale d’information (ANI).

Le bâtiment se composait de deux blocs de six appartements chacun et environ 22 personnes s’y trouvaient au moment de l’effondrement, a précisé le directeur de la Défense civile.

« Nous déclarons Tripoli ville sinistrée en raison de l’insécurité de ses bâtiments », a annoncé le maire de la ville, Abdel Hamid Karimeh.

Le président libanais, Joseph Aoun, a appelé à la mobilisation de l’ensemble des services d’urgence afin de venir en aide aux sinistrés, notamment en fournissant « un abri aux résidents de l’immeuble ainsi qu’à ceux des bâtiments voisins qui ont été évacués », a indiqué son bureau dans un communiqué.

Le deuxième immeuble effondré en quelques semaines

 

De son côté, le Premier ministre Nawaf Salam a qualifié le drame de « catastrophe », dénonçant, dans un communiqué, « de longues années de négligence accumulée ».

À l’issue d’une réunion gouvernementale d’urgence, le Premier ministre annoncé lundi 9 février l’adoption d’une série de mesures, dont l’évacuation, au cours du mois prochain, de 114 immeubles menacés d’effondrement dans cette ville défavorisée.

Il a indiqué que les familles concernées bénéficieront d’une allocation de logement pendant un an. Par ailleurs, la Haute Commission de secours libanaise entamera des travaux de consolidation des structures existantes et procédera à un inventaire des immeubles, a-t-il précisé.

Fin janvier, un autre immeuble de la ville s’était déjà écroulé à Tripoli, faisant plusieurs victimes. De nombreux bâtiments y restent considérés comme dangereux depuis le puissant séisme qui a frappé la région en février 2023.

« Des milliers de personnes » vivent dans des immeubles dangereux 

 

Le Liban compte un grand nombre d’édifices délabrés. Beaucoup ont été construits illégalement, en particulier durant la guerre civile de 1975 à 1990, tandis que certains propriétaires ont ajouté des étages sans autorisation, aggravant les risques structurels.

En 2024, Amnesty International estimait que « des milliers de personnes » vivaient encore dans des immeubles dangereux à Tripoli, plus d’un an après le puissant séisme qui avait principalement touché la Turquie et la Syrie.

L’organisation soulignait que la crise économique persistante privait « les habitants des moyens de financer des réparations ou un autre logement » et appelait les autorités à « évaluer d’urgence la sécurité des bâtiments dans tout le pays ».

 

Avec AFP
 

Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Voir la page auteur

