Les nouveaux crédits immobiliers bondissent de 33  % en 2025

Arès un creux historique en 2024, le crédit immobilier rebondit en 2025, soutenu par des taux en baisse et le retour des primo-accédants.

Porté par le recul des taux d’intérêt, le marché du crédit immobilier a connu un net regain en 2025. D’après les chiffres dévoilés lundi 9 février par la Banque de France, les montants empruntés pour l’acquisition de logements ont enregistré une forte progression sur un an.

Au total, 146,5 milliards d’euros de nouveaux prêts à l’habitat ont été accordés sur l’année, hors opérations de renégociation. Ce qui représente une augmentation de 33 % par rapport à l’année précédente.

La reprise apparaît d’autant plus significative qu’elle intervient après une année 2024 particulièrement atone. Le marché du crédit immobilier avait alors touché son plus bas niveau depuis une décennie, avec un peu plus de 110 milliards d’euros empruntés sur l’ensemble de l’année, très loin des sommets atteints en 2021 et 2022, lorsque les volumes dépassaient les 200 milliards d’euros annuels.

Un taux moyen de 3,85 % pour les prêts d’une durée de vingt ans ou plus

Cette dynamique s’explique en partie par l’assouplissement des conditions de financement. Sur l’année, le taux moyen des crédits immobiliers a reculé, passant de 3,32 % en janvier à 3,08 % en décembre, selon la Banque de France. Ces chiffres restent toutefois calculés hors assurance emprunteur et autres frais annexes, notamment les honoraires de courtage.

En intégrant l’ensemble des coûts liés au crédit, les niveaux restent toutefois élevés. Au quatrième trimestre 2025, le taux moyen s’établissait ainsi à 3,85 % pour les prêts d’une durée de vingt ans ou plus, toujours d'après les dernières statistiques de la Banque de France. Un tel taux représente environ 43 500 euros d’intérêts pour un emprunt de 100 000 euros sur vingt ans.

Si la Banque de France constate une phase de relative stabilité des taux depuis le milieu de l’année 2025, cette accalmie pourrait ne pas durer. Selon les prévisions publiées le 20 janvier par l’Observatoire Crédit Logement/CSA, les conditions de financement pourraient se durcir à nouveau dans le courant de l’année, sur fond d’incertitudes économiques et de banques soucieuses de préserver leurs marges.

Les établissement financiers bénéficient de cette dynamique

Ce redémarrage du marché a avant tout profité aux primo-accédants, souligne la Banque de France, qui diffuse chaque mois ses statistiques sur le crédit immobilier. Longtemps pénalisés par le durcissement des conditions d’emprunt, ces ménages ont été parmi les premiers à tirer parti de l’amélioration du contexte.

Les établissements bancaires bénéficient eux aussi de cette dynamique. Les bons résultats financiers dévoilés la semaine dernière reflètent en partie le retour d’une clientèle plus nombreuse dans les agences, venue concrétiser de nouveaux projets immobiliers.

En fin d’année, l’activité est restée soutenue : avec 12,8 milliards d’euros de nouveaux prêts accordés, le mois de décembre 2025 affiche un volume légèrement supérieur à la moyenne observée sur l’ensemble de l’année.

Avec AFP

