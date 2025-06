Vêtements pros : l’armure moderne des artisans du quotidien

Les artisans du bâtiment ne partent pas au front en armure, mais presque. Chaque jour, sur les chantiers, en atelier ou en intervention, leur tenue de travail est bien plus qu’un uniforme : c’est une protection, un outil, un gage de professionnalisme

Aujourd’hui, des plateformes spécialisées comme Oxwork réinventent les vêtements professionnels pour allier sécurité, confort et style.

Sécurité avant tout

Dans le secteur du BTP, la sécurité passe d’abord par l’équipement. Le port d’EPI (Équipements de Protection Individuelle) est une obligation réglementaire, mais les vêtements de travail eux-mêmes jouent un rôle crucial.

Les pantalons de chantier doivent résister à l’abrasion, aux coupures ou aux projections. Les vestes haute visibilité protègent en zones sombres ou à proximité des routes. Certains métiers à risque exigent des vêtements ignifugés ou antistatiques, comme les soudeurs ou les électriciens.

Normes essentielles à connaître

EN ISO 20471 : haute visibilité

: haute visibilité EN 343 : protection contre la pluie

: protection contre la pluie EN 11611 / 11612 : travaux de soudure

: travaux de soudure EN 1149 : propriétés électrostatiques

Oxwork propose des vêtements certifiés conformes à ces exigences, adaptés à chaque métier du bâtiment.

Confort : une priorité au quotidien

Fini les tenues rigides et mal taillées. Les professionnels attendent désormais du confort pour rester efficaces toute la journée. Les vêtements de travail modernes intègrent :

Des matières stretch pour une liberté de mouvement optimale

pour une liberté de mouvement optimale Des zones renforcées aux genoux, coudes ou épaules

aux genoux, coudes ou épaules Des textiles respirants , légers ou thermorégulants

, légers ou thermorégulants Des poches fonctionnelles, pensées pour l’usage métier

Exemple : les pantalons avec genouillères intégrées facilitent les postures prolongées au sol, très utiles pour les plombiers ou les carreleurs. Les vestes coupe-vent sont idéales pour les interventions en extérieur à la mi-saison.

L’image du pro passe par sa tenue

La tenue de travail ne protège pas seulement : elle reflète aussi l’identité du professionnel. Une équipe bien équipée donne une image de sérieux et rassure les clients. Pour les artisans indépendants comme pour les TPE, c’est un levier de confiance.

Oxwork permet de personnaliser certaines tenues avec des logos brodés, des couleurs harmonisées ou des coupes adaptées à chaque métier. L’uniformisation devient une véritable stratégie d’image.

Une plateforme pensée pour les pros

Oxwork s’est imposée comme une référence pour l’équipement des artisans du bâtiment. La plateforme propose une sélection complète de vêtements professionnels, chaussures de sécurité et EPI, répondant aux normes en vigueur. Elle permet aux professionnels de filtrer par métier, par norme, par usage ou par budget.

La boutique en ligne facilite la commande : tri par tailles disponibles, visuels clairs, fiches techniques détaillées, livraison rapide et politique de retour simplifiée.

Le vêtement de travail évolue

Les comportements d’achat ont changé : les artisans comparent, consultent les avis, choisissent leurs tenues en ligne. Oxwork accompagne cette évolution avec des services pensés pour eux : personnalisation, filtres par métier, ergonomie du site, suivi des commandes.

Et demain ? Les vêtements de travail intègrent de plus en plus de technologies : capteurs de température, détecteurs de gaz, textiles recyclables ou biosourcés. Oxwork suit ces innovations pour proposer des produits en phase avec les attentes du terrain.

Les vêtements professionnels ne sont plus un détail. Ils protègent, valorisent, fidélisent les équipes et renforcent l’image de l’entreprise. Grâce à une plateforme comme Oxwork, les artisans du BTP peuvent s’équiper efficacement, sans compromis sur le style, la sécurité ou le confort.