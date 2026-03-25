Tarkett lance iQ Motion, un revêtement de sol homogène destiné aux ERP, affichant une durabilité et une résistance renforcées et des performances environnementales maîtrisées.

Le fabricant de revêtements de sol et de surfaces sportives Tarkett, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2025, annonce le lancement d’iQ Motion. Cette nouvelle collection de revêtements de sol homogènes est destinée aux établissements recevant du public, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du bureau ou encore de l’hôtellerie. Elle se décline en 16 décors répartis en quatre palettes à effet terrazzo pailleté.

Le fabricant met en avant la durabilité et la facilité d’entretien de cette nouvelle solution, annoncée avec « une garantie de 20 ans ». Selon l’entreprise, iQ Motion offre « une très haute résistance à l'usure dans les établissements à fort trafic et une grande facilité de déplacements de matériels lourds ».

Le produit intègre par ailleurs un traitement de surface baptisé iQ Pur, présenté comme permettant d’éliminer rapidement les taches les plus tenaces, notamment celles liées à des antiseptiques (povidone iodée, éosine), à l’encre ou encore au gel hydroalcoolique.

Compatible avec les environnements exigeants

Soudée à chaud, la gamme assure « étanchéité et répond aux normes les plus strictes ». Classée ISO 4 selon la norme EN 14644-1, elle est indiquée comme compatible avec des environnements exigeants tels que les salles propres.

Tarkett met également en avant les performances environnementales de cette nouvelle collection. iQ Motion afficherait ainsi une empreinte carbone de 7,4 kg de CO₂/m² sur une période de 25 ans, tout en étant présentée comme entièrement recyclable, aussi bien en chutes de pose qu’en fin de vie.

Sans phtalates, la gamme intègre 25,5 % de matières recyclées. Ce taux s’appuie notamment sur le programme ReStart, qui prévoit la collecte des chutes de pose et des revêtements en fin d’usage sur les chantiers.