Une enquête de l'association Coénove révèle un attachement massif des Français à leur liberté de choix en matière de chauffage, tout en plébiscitant les énergies renouvelables. Malgré une notoriété encore limitée pour le biogaz, ces énergies bénéficient d’une image très positive, loin devant le nucléaire ou les énergies fossiles.

L'association Coénove (pour complémentarité des énergies nouvelles), créée en 2014 pour rassembler les entreprises de l'énergie et du bâtiment, vient de dévoiler la première édition de son enquête réalisée avec l'Ifop.

Premier enseignement de cette enquête : 96 % des Français propriétaires sont attachés à la liberté de choisir leur mode de chauffage. Pour ce qui est des énergies renouvelables, 93 % connaissent au moins une énergie. Ils sont presque aussi nombreux à souhaiter que l'énergie qu'ils consomment soit produite en France.

Une image très positive pour les énergies renouvelables

De même, 89 % estiment que la production d'énergie à partir du recyclage des déchets doit être une priorité. Alors le gaz vert, dont Coénove tente de défendre les avantages comme outil de la transition écologique, apparait comme une énergie dont la notoriété reste à développer, selon l'association. Seuls 57 % des sondés connaissent déjà le biogaz.

Tout comme les autres énergies renouvelables, il bénéficie cependant d'une très bonne image : 89 % en ont une opinion positive, contre 91 % pour la géothermie, 90 % pour l'hydraulique et 89 % pour l'énergie solaire. Ce qui est bien loin devant le nucléaire (64 %), mais aussi le gaz naturel (71 %), dont le prix pourrait fortement augmenter en raison de la guerre au Moyen-Orient, ou encore le pétrole (20 %), le fioul (16 %) ou le charbon (11 %).

Pour Coénove, les critères de satisfaction prioritaires de choix du mode de chauffage sont le confort thermique et la facilité d'utilisation. Mais pour 90 % des propriétaires, celui-ci est déjà satisfaisant, ce qui ne laisse a priori pas présager un changement.

Un changement qui n'intervient souvent qu'après une panne (37 % des cas) ou pour remplacer le système de chauffage par un autre plus performant (18 %).

La majorité des Français privilégient l'isolation au changement de chauffage

« Les Français abordent la transition énergétique de manière pragmatique. Leur priorité est d’abord de réduire leurs consommations, notamment grâce à l’isolation, avant d’envisager un changement de technologie, sans renoncer à leur liberté de choix », avance Jean-Charles Colas-Roy, président de Coénove.

Et en effet, les trois quarts des Français estiment que l'isolation doit être privilégiée avant tout changement de système de chauffage. Devant la méconnaissance des solutions hybrides dans le secteur des bâtiments (44 % des interrogés connaissent les solutions hybrides dans le secteur des bâtiments) et un intérêt exprimé pour ces solutions relativement faible (52 %), Jean-Charles Colas-Roy préfère retenir une progression en cours de la diversification des options de chauffages permettant la transition écologique.

« Le développement du gaz vert et des solutions hybrides s’inscrit pleinement dans [la] logique [...] d’une transition énergétique réaliste, fondée sur la complémentarité des énergies, la sobriété et la production locale. Ce sondage confirme que la décarbonation ne peut se résumer à la seule électrification et que les Français souhaitent conserver une liberté de choix pour leurs équipements de chauffage et une approche multi-énergies de la transition énergétique dans le secteur des bâtiments », analyse le président de Coénove.