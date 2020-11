À année exceptionnelle, mesure exceptionnelle ! Pour la première fois depuis son lancement en 2002, le concours du PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL se déroulera sur deux années.

Les acteurs de la prescription, en France et dans les pays francophones, ont désormais jusqu’au lundi 15 mars 2021* à minuit pour déposer leurs dossiers ou compléter ceux initiés sur le site internet dédié www.technal-palmares.com. Maisons, logements collectifs privés ou sociaux, Etablissements Recevant du Public…, les ouvrages neufs ou réhabilités, nés de la collaboration entre un architecte, un maître d’ouvrage et un fabricant-installateur TECHNAL, seront soumis à un jury d’experts indépendants. Ils récompenseront les projets les plus ambitieux à travers six catégories :

Prix HABITER - Logements Collectifs

Prix HABITER - Logements Individuels

Prix ÉTUDIER - Culture et enseignement

Prix TRAVAILLER - Tertiaire, bureaux, équipement public, commerce et industrie

Prix DÉCOUVRIR - Loisirs et centres sportifs

Prix RÉHABILITER - Rénovations et extensions

Un « Prix 4114 », en référence au Club du même nom, distinguera également le projet qui aura recueilli le plus de votes auprès de la communauté « 4114 ». Une reconnaissance pour l’architecte primé par ses pairs.



Tous les lauréats participeront au concours international TECHNAL « WATA 2022 » (WORLD ARCHITECTURE TECHNAL AWARDS). Ils seront mis à l'honneur dans la collection des ouvrages du Palmarès, publiés en 3 000 exemplaires et à travers des vidéos présentant leur réalisations.



* Initialement le concours devait se clôturer le vendredi 17 avril 2020.