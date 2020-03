Technal propose une grande diversité de solutions pour établir un dialogue entre l’intérieur et l’extérieur des bâtiments et concevoir des façades qui s’articulent autour de grandes surfaces vitrées. Murs-rideaux, fenêtres et portes, qui se déclinent en de multiples versions et ainsi apportent les réponses adéquates aux différents besoins exprimés par les professionnels du secteur. Compte tenu de la dimension internationale de Technal, priorité est donnée à la création des lignes de produits les mieux adaptées à la demande spécifique des différents marchés : fenêtres, portes et coulissants conformes aux nouvelles réglementations, façades, protections solaires avec volets et brise-soleil aluminium, vérandas, garde-corps, jalousies, portails, systèmes d’agencement...



En outre, les équipes techniques de Technal développent en permanence en matière de recherche et de création de nouveaux systèmes aluminium, en étroite collaboration avec les architectes. C’est ainsi que Technal ne cesse d’évoluer, afin de continuer à relever les défis techniques de l’architecture contemporaine. TECHNAL est aujourd’hui l’une des marques leaders dans le monde en matière de menuiseries aluminium. Partenaire privilégié de l’architecture et de la construction, TECHNAL doit sa position à sa grande variété de lignes de produits (châssis à frappe, baies coulissantes, portes, façades, vérandas, occultations, garde-corps, etc), à sa recherche permanente en termes d’innovation technique et de design, à la qualité de la matière première utilisée, à son niveau d’exigence quant aux processus de fabrication et à la solidité de son partenariat avec les professionnels les plus qualifiés. En ce sens, il convient de signaler qu’en France, en Espagne et au Portugal, TECHNAL a constitué des réseaux d’installateurs homologués, baptisés RÉSEAU ALUMINIER TECHNAL, qui permettent de garantir la qualité maximale de fabrication et d’installation des solutions de menuiseries aluminium disponibles. Présent sur les cinq continents, TECHNAL manufacture 20 000 tonnes d’aluminium par an au travers de ses 1 500 employés, ce qui en 2012 s’est traduit par un chiffre d’affaires de 213 millions d’euros.