Le nouvel Hangar 105 de Rouen nous ouvre ses portes

À Rouen, un nouveau complexe a récemment investi les quais de la rive gauche de la ville. L’entreprise Technal a œuvré à la création du Hangar 105, lui conférant une enveloppe de verre et d’aluminium. Ce bâtiment, imaginé par l’agence Marc Mimram Architecture Ingénierie, accueille une diversité d’usages et se veut un lieu pluriel.

La rive gauche de Rouen se dynamise encore un peu plus avec la récente ouverture du Hangar 105, imaginé par l’agence Marc Mimram Architecture Ingénierie. Ce programme de 16 160 m² accueille une diversité d’usages, dans deux bâtiments connectés (Hangar 105 et 105 bis) par un vaste forum partagé : espaces de coworking, écoles, crèche, restaurants, librairie, bureau du maître d’ouvrage La Métropolitaine (groupe Citizen) et futur hôtel avec piscine couverte.

Un bâtiment tout de verre vêtu

Largement ouverts, ces deux volumes, d’une longueur de 103 mètres et de 67 mètres, sont habillés d’une enveloppe de verre et d’aluminium. L’entreprise Technal, qui a œuvré à la réalisation du complexe, s’est attachée à créer un lien continu entre l’intérieur et l’extérieur en y installant des murs-rideaux et des menuiseries de sa conception.

Les toitures prolongent l’espace public en offrant des balcons en surplomb de la Seine qui dévoilent le panorama, notamment sur le quartier Flaubert, situé au sud du Hangar 105.

La réalisation de l’enveloppe du Hangar 105 a été rendue possible grâce à l’adaptabilité des gammes Technal, et à la synergie entre le fabricant-installateur Sofradi, l’équipe Ingénierie Services Technal et l’entreprise générale Legendre.

Résistance aux éléments, confort acoustique ou encore optimisation des surfaces sont autant de défis techniques qui ont pu être relevés avec le coulissant à frappe Tigal. Cette solution hybride permet de concilier les grandes dimensions d’une baie coulissante aux performances thermiques, AEV et acoustiques d’une frappe. C’est l’une des seules du marché à atteindre un affaiblissement de 40 dB (RA, tr). Un atout pour tous les occupants du complexe, qui bénéficient ainsi d’un confort acoustique optimal.

Ces coulissants à frappe Tigal se retrouvent sur toutes les longueurs de façade (250 au total). Des murs-rideaux grille Technal s’y superposent telle une seconde peau. Leurs vitrages sont disposés en quinconce et font office à la fois de garde-corps et d’imposte décorative.

Le Hangar 105 est également équipé de murs-rideaux en pignons et au niveau de l’atrium (4 000 m² au total), de 95 portes Soleal 65 (1 et 2 vantaux), de 3 portes repliables Ambial et de coulissants Lumeal. Une belle mise en lumière de l’offre du gammiste aluminium Technal, qui conçoit des solutions sur-mesure et durables en Hydro Circal 75R. Composé d’au moins 75 % d’aluminium recyclé post-consommation, ce matériau possède l’une des empreintes carbone les plus faibles au monde, soit aujourd’hui 1,9 kg de CO²/kg d’aluminium (78 % de moins que la moyenne européenne). Pour ce programme, cela représente 45 tonnes d’aluminium bas carbone.

Des adaptations sur-mesure et un délai de livraison record

La trame de la façade se compose d’un coulissant Tigal avec un vantail mobile et une partie fixe, à laquelle est suspendu un garde-corps vitré disposé en quinconce. Vu de l’extérieur, ces deux strates créent un damier alternant « tuiles de verre clair et tuiles de verre teinté ».

Pour parvenir à ce résultat, une collaboration entre le fabricant-installateur Sofradi et les équipes Technal, dont Ingénierie Services, a été nécessaire. Celle-ci a permis l’adaptation des gammes existantes : une technologie mixte entre le coulissant à frappe Tigal et le mur-rideau Technal, en partie décorative.

Les coulissants à frappe Tigal ont été préfabriqués et préréglés en atelier. Livrés tels des blocs, il suffisait à l’entreprise Sofradi de les installer en façade à l’aide d’un palonnier. Un gain de temps lors de la pose et une façon de s’assurer une mise en œuvre de qualité dans le temps.

Le chantier a été livré dans un temps record, en juin 2023 pour l’Armada de Rouen. Sofradi a mobilisé en moyenne 15 compagnons, un nombre porté à 25 en phase finale pour respecter les délais. L’opération s’est déroulée d’octobre 2022 à juin 2023, représentant un total de 16 000 heures de pose, et nécessitant 9 000 heures de fabrication. Jusqu’à 25 nacelles ont été utilisées simultanément pour mener à bien cette réalisation.

Jérémy Leduc

Photo de Une : ©JL