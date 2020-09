PAREXLANKO propose aux artisans 598 PROLI IMPER un nouveau Système d’Etanchéité Liquide (SEL) sous carrelage qui assure l’étanchéité des sols avec ou sans siphon et des murs de locaux humides et très humides en collectif comme en privatif en neuf comme en rénovation.

Une solution rapide pour les pièces humides et très humides

Afin de gagner du temps sur les chantiers en milieu humide ou très humide, 598 PROLI IMPER permet de réaliser les 2 couches d’étanchéité en moins de 5 heures, puis la pose d’un carrelage 5 à 6 heures seulement après l’application de la deuxième couche de 598 PROLI IMPER.

Une application sur de nombreux supports

598 PROLI IMPER est applicable sur de nombreux supports sans primaire d’accrochage. Le système convient aux planchers en béton, aux chapes sèches sous avis technique (AT), aux chapes fluides anhydrite ou ciment sous AT avec ou sans planchers chauffants à eau ou réversibles, aux chapes ciment, aux panneaux prêts à carreler en PSE ainsi qu’aux anciens carrelages et aux dalles PVC semiflexibles non amiantées.



598 PROLI IMPER s’emploie également sur les planchers bois à lames sur lambourdes ou solives recouverts d’un ragréage (ex. : 184 SOLFIBRÉ ou 190 SOLEXTRÊME de PAREXLANKO), mais aussi sur les planchers de doublage en panneaux de bois de type CTB-H, CTB-X et OSB3.



Quant aux murs, 598 PROLI IMPER peut s’appliquer sur tous les supports à base de plaques de plâtre, de ciment, de panneaux prêt à carreler PSE, de terre cuite, de béton cellulaire, etc. Le système peut également convenir aux murs enduits ou encore aux cloisons revêtues d’ancien carrelage ou d’une ancienne peinture.



Caractéristiques techniques :

Une solution dédiée aux douches à l'italienne

Idéal pour la réalisation de douches à l’italienne 598 PROLI IMPER est un Système d’Etanchéité Liquide (SEL) sous carrelage collé ou scellé, prêt à l’emploi. Sa formule ne génère pas d’odeur forte pour un plus grand confort d’utilisation.

Une offre globale destinée aux douches à l'italienne

598 PROLI IMPER est également proposé dans la solution PAREXLANKO pour la mise en oeuvre de douches à l’italienne en 48H chrono.