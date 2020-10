Spécialiste des entrevous PSE, Knauf vous propose des solutions simples et économiques pour optimiser les performances isolantes des planchers ; ceci quel que soit le type de poutrelles utilisées.

Pour atteindre les meilleures valeurs Up du marché, cibler juste le nécessaire ou encore optimiser les hauteurs de réservation et les coûts, choisissez nos entrevous PSE et rupteurs thermiques.



Légers, 100% recyclables, les entrevous PSE Knauf sont de plus en plus une solution bas carbone, FDES à l’appui !

Pour en savoir plus exit_to_app