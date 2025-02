Isolation sous-dallage : quelle solution choisir ?

Avec l'évolution constante des normes de construction et des besoins en termes d'efficacité énergétique, Knauf présente ses solutions les plus innovantes pour l'isolation sous dallage. Le guide 2025, récemment enrichi et mis à jour, offre une panoplie d'options pour optimiser la performance thermique des bâtiments.

Polystyrène expansé (PSE) ou en polyuréthane (PU) ?

La mise en œuvre de l'isolation sous dallage est cruciale pour assurer un confort thermique optimal. Knauf propose deux principales technologies pour répondre à cette exigence : les isolants en polystyrène expansé (PSE) et en polyuréthane (PU). Les panneaux PSE, légers et rigides, se découpent facilement sans produire de poussières grâce aux outils à fil chaud, assurant ainsi un chantier propre et efficace. Autre point fort, les chutes de chantier sont 100% recyclables avec le service Knauf Circular. Pour les bâtiments pour lesquels seuls des épaisseurs réduites peuvent être mises en œuvre, ou encore présentant des dalles aux fortes exigences de résistance à la compression, les isolants PU offrent une résistance thermique exceptionnelle, tout en restant également très légers pour les poseurs.

Des solutions conformes aux attentes du DTU 13.3

En guidant les concepteurs dans la compréhension du DTU 13.3 révisé, applicable depuis décembre 2021, Knauf s'engage à offrir des produits adaptés aux nouveaux standards environnementaux et thermiques de la RE2020. Cette mise à jour permet notamment l'utilisation de plus grandes épaisseurs d'isolants sous dallage pour concevoir des bâtiments toujours plus performants.

Le + : un service de recyclage du PSE

Knauf propose son service Knauf Circular, permettant de collecter les déchets propres de PSE sur les chantiers pour les recycler, garantissant ainsi leur revalorisation en nouveaux produits. Grâce à la collaboration avec des organismes indépendants, les performances des produits Knauf sont certifiées, assurant une fiabilité totale.

Avec son nouveau guide 2025 pour l'isolation sous dallage, Knauf démontre une fois de plus son engagement envers l'innovation, la performance, et l'adaptation continue aux exigences du marché. Pour découvrir l'intégralité du guide et les solutions adaptées à vos projets, cliquez ci-dessous.

