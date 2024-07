Des chantiers 100% garantis avec la nouvelle offre d'accessoires Knauf

Des accessoires Knauf pour des performances garanties

L'utilisation d'accessoires Knauf pour la réalisation des ouvrages représente un véritable gage de performance mécanique, feu ou acoustique, justifié par des Procès-Verbaux. Un système 100% Knauf, c’est l’assurance d’un chantier dans les règles de l’art.



Présentant de nombreux avantages, la gamme d'accessoires Knauf concerne tant les enduits et mortiers, que les bandes à joint, la visserie, les accessoires pour plafonds, cloisons, chapes sèches mais aussi ceux dévolus aux murs acoustiques et décoratifs, ainsi qu’aux références AQUAPANEL® ou encore aux trappes. Cette largeur de gamme permet de couvrir de multiples applications et d’assurer la stabilité et la longévité des ouvrages ainsi que la justification des performances, aussi bien en rénovation qu’en construction neuve.

Une gamme complète pour les milieux humides

Le traitement des pièces humides est souvent source d'interrogations par rapport à la pérennité de la structure de mise en œuvre. C’est pourquoi, utiliser les bons accessoires en fonction de l’usage de la pièce ou de la situation géographique du bâtiment est essentiel. Pour cela, Knauf propose des systèmes pour ces applications avec, en particulier, une gamme complète d'accessoires Knauf Hydro.

Gros plan sur la tige filetée D6 Hydro et la suspente pivot Hydro, de la gamme complète d'accessoires Knauf Hydro.

Des accessoires Knauf Hydro pour une résistance accrue à la corrosion

Les accessoires Knauf Hydro sont traités contre la corrosion avec un degré de résistance adapté à chaque type d'application. Ils résistent jusqu'à 500 heures au brouillard salin, ce qui les rend parfaitement adaptés aux environnements les plus exigeants, tels que les sanitaires accessibles au public, les vestiaires ou les douches collectives dans les établissements sportifs ou encore les plafonds extérieurs.



La gamme d'accessoires Knauf Hydro comprend tous les éléments nécessaires à la réalisation de systèmes complets pour milieux humides, des rails aux têtes et pieds de suspente, en passant par les goupilles, fourrures, suspentes, éclisses, tiges filetées, vis, cavaliers de liaison et montants Hydro.



Cette offre complète permet aux négoces et aux artisans de disposer d'une solution unique pour tous leurs chantiers en milieux humides ou en plafonds extérieurs.



En plus d’offrir une large gamme d’accessoires pour tous les usages, Knauf est aussi très attentif à faciliter le travail quotidien des artisans en proposant des solutions permettant de gagner du temps et de réaliser un ouvrage de qualité, comme la bande de jonction d’angle par exemple.

Zoom sur la bande de jonction d'angle, pour des chantiers facilités

La bande de jonction d’angle Knauf permet de réaliser le liaisonnement rigide des angles de cloison droite ou inclinée. Pensée gain de temps et comme une véritable garantie facilitatrice sur chantier, tout en assurant une haute qualité de la finition, cette référence Knauf se présente sous forme d’un rouleau métallique aisément portable et découpable sur site.



Pliable en son centre grâce aux trous oblongs, elle permet de donner au produit l’angle désiré, selon la liaison à réaliser. Solidifiant l’ouvrage à la jonction de deux plaques pour lesquelles il n’est pas possible de prendre appui sur une fourrure ou une cornière, elle aide à réaliser le renfort entre deux plaques spécifiques. Elle s’utilise ainsi pour la jonction cloison droite et cloison inclinée (pose verticale comme pose en rampant pour l’habillage des joues de chien-assis) mais également pour de nombreuses configurations de plafonds avec changement d’angle (redans, dents de scie, pointes de diamant ou autres) ou encore, dans les cas des encoffrements, pour liaisonner les ossatures dans les deux sens (moins épais qu’une cornière) ou d’une pose de plaque Brio en pente.

