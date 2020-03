Depuis quelques années déjà, les dalles de laine de bois, Organic, designed by Nature & Knauf, séduisent pour leur rendu esthétique. A l’écoute des tendances, Knauf vous propose une toute nouvelle collection alliant couleurs, motifs, trames et textures, pour toujours plus de créativité.

Avec Organic Creative, Knauf va bien au-delà d'une nouvelle offre d'habillages acoustiques pour plafonds et murs, en laine de bois. Cette nouvelle gamme va plus loin dans le rendu esthétique, rendant chaque projet unique. Elle offre une liberté d'agencement grâce à un procédé de personnalisation "sur demande" des dalles. Avec Organic Creative Impression (impression digitale sur les dalles) et Organic Creative Lines (usinage personnalisé par fraisage en surface des dalles), laissez libre cours à votre créativité et sublimez vos concepts architecturaux.



