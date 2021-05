La Métropole de Bordeaux souhaitait renforcer la sécurité des accès aux sites de production d’eau potable. L’enjeu était de répondre aux exigences réglementaires de l’Agence Régionale de Santé (ARS), en matière de sécurité des sites produisant de l’Eau Destinée à la Consommation Humaine (EDCH).

Les principales exigences du projet étaient :

Empêcher la survenance d’actes de malveillance (pollutions volontaires, dégradations, vols) ;

Gérer les entrées/sorties des sites répartis sur, et au-delà, du territoire métropolitain ;

Avoir une traçabilité des accès, depuis un système informatisé et centralisé ;

Privilégier un organigramme unique combinant des cylindres mécaniques et électroniques sur le parc, pour limiter le coût de l’investissement.

La solution apportée

Le système PROTEC CLIQ de ABLOY a été conçu pour répondre à toutes ces exigences techniques et réglementaires, avec une seule clé. En effet, elle permet la mise en place d’un système de contrôle d’accès électronique, autonome et sans câblage par clés électroniques, sur de multiples sites d’eau potable de Bordeaux-Métropole.



Grâce à la solution Abloy, les droits d’accès des sites sont à présent attribués à la carte, à chacun des titulaires d’une clé électronique par les « administrateurs ». Ils disposent ainsi d’une traçabilité des entrées/sorties des accès, depuis un système informatisé et centralisé.



De plus, la technologie « Offline » respectueuse des enjeux de la charte de sécurité informatique de Suez, rend la clé hors d’usage en cas de perte ou de vol à la fin de sa période de validité.



Il s’agit d’un gain de sécurité notable par rapport à l’usage de clés mécaniques traditionnelles, dont la perte imposait des coûts importants de modification de l’organigramme.



Au total, ABLOY a piloté le déploiement et l’installation de plus de 1 500 cadenas et cylindres CLIQ sur plus de 150 sites.