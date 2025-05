Une tendance inquiétante se dessine dans le baromètre 2025 des vols dans le BTP de Coyote Business Services. 68 % des professionnels du secteur déclarent avoir déjà été confrontés à un vol. Un nombre qui explose de 40 % par rapport à 2022.

Dans son baromètre 2025 des vols dans le BTP, Coyote Business Services fait état de résultats inquiétants. Premier : 1 vol sur 7 en France concerne le BTP.

68 % des professionnels du secteur ont déjà été confrontés à un vol. Soit +40 % par rapport à 2022, période à laquelle 50 % étaient concernés.

45 % des professionnels du BTP victimes d’au moins trois vols

« Le phénomène est loin d’être isolé et les entreprises du BTP doivent composer au quotidien avec le risque de vol sur les chantiers ou dans les dépôts. Ainsi, pour la majorité des professionnels qui déclarent avoir été victimes de vols dans leurs entreprises, le phénomène s’est produit plusieurs fois », lit-on dans le baromètre.

Pour preuve : 45 % des professionnels ont déclaré avoir subi au moins trois vols, dont 26 % entre trois et cinq fois. 19 % se souviennent de plus de six vols. La perte financière associée s’élève en moyenne à 31 000 euros.

Source : Coyote Business Services

Comparé aux véhicules particuliers, le risque de vol est cinq fois plus élevé côté engins et matériels de chantier. Un tiers du matériel volé sont des engins de chantier, et 38 % des véhicules utilitaires. « Ainsi, les flottes de trois engins et/ou vingt véhicules utilitaires sont significativement plus exposées aux vols », estime Coyote Business Services.

Le stress et le sentiment d’insécurité montent dans les entreprises

Les conséquences des vols sur l’activité des entreprises du BTP sont diverses : retard sur les chantiers, temps perdu sur les démarches administratives et l’organisation, les coûts associés…

On retrouve aussi le stress et sentiment d’insécurité parmi les employés, qui concernent 25 % des sondés. 86 % des professionnels s’inquiètent plus qu’avant face aux vols.

Des mesures de protection suffisantes ?

Paradoxe toutefois : 68 % des professionnels interrogés n’ont pas une couverture assurantielle suffisante. En revanche, 7 employés sur 10 recourent au moins à une solution de sécurité (caméras, alarmes, etc.), sans pour autant être protégé du risque.

C’est là qu’interviennent des solutions de récupération après-vol comme celles commercialisées par Coyote Business Services. L’entreprise compte une dernière innovation : Coyote Secure & Track, dont la technologie brevetée Traqueur peut résister aux brouillages et fonctionner même en sous-sol. Ce qui facilite davantage leur géolocalisation via la plateforme Coyote Fleet Connect.

Selon les chiffres de l’entreprise, 91 % des véhicules volés et équipés de Coyote Secure sont récupérés en 48h. Il n’empêche que ce genre de solution n’est utilisée que par 11 % des répondants au baromètre.

Source : Coyote Business Services

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock