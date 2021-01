Faire de son chauffage à bois la source de chauffage principal de sa maison, c’est possible avec le système AIRWOOD. Associé au système d’appoint BOOSTY, le système de récupération et de distribution d’air chaud conçu par Cheminées Poujoulat permet en effet de profiter de la chaleur bois dans toute la maison. Quel que soit l’équipement (poêle à bois bûches, poêle à granulés ou foyer fermé) et le projet (maison neuve RT2012 ou rénovation), il y a une solution AIRWOOD adaptée à chaque configuration.

Comment fonctionne le système AIRWOOD ? Les 3 solutions Alliance, Confort+ et Sunwood de la gamme AIRWOOD fonctionnent autour d’un élément-clé, le conduit échangeur. C’est dans ce conduit que l’air prélevé dans la pièce de vie va circuler pour se réchauffer avant d’être redistribué de façon homogène dans les autres pièces de la maison par des bouches de soufflage.



Ce conduit, uniquement compatible avec un système d’évacuation Cheminées Poujoulat, vient simplement en lieu et place d'une partie du conduit de fumée.



Le système d’appoint breveté BOOSTY va, quant à lui, prendre le relais du chauffage bois lorsque celui-ci n’est pas alimenté.



Inclus dans la solution Alliance et en option sur les solutions Sunwood et Confort+, BOOSTY est l’élément qui offre pour la toute première fois, la possibilité de faire de l’énergie bois la source de chauffage principal. 4 raisons de choisir AIRWOOD En plus de fonctionner avec l’énergie la plus économique du marché, AIRWOOD apporte également : Plus de confort : l’ensemble de la maison profite d’une température homogène provenant de l’énergie bois

l’ensemble de la maison profite d’une température homogène provenant de l’énergie bois Plus de rendement : AIRWOOD optimise le rendement des appareils en récupérant et en utilisant des calories habituellement perdues (jusqu’à 25 % d’économies selon l’énergie)

AIRWOOD optimise le rendement des appareils en récupérant et en utilisant des calories habituellement perdues (jusqu’à 25 % d’économies selon l’énergie) Plus de valeur à l’habitat : AIRWOOD optimise l’installation de chauffage et valorise durablement l’habitat 1. AIRWOOD Confort+, pour les tous les types d’appareils de chauffage au bois AIRWOOD Confort+ est compatible avec tous les appareils de chauffage au bois : foyer fermé, poêle à bois ou poêle à granulés.



Avec AIRWOOD Confort+, la chaleur bois, initialement concentrée autour de l’appareil, est mieux répartie dans toutes les pièces de la maison (jusqu’à 4 bouches de soufflage). C’est le moteur silencieux et basse consommation R2E qui prélève l’air ambiant à proximité de l’appareil bois. L’air circule ensuite vers le conduit échangeur avant d’être distribué à bonne température dans les pièces de l’habitat.



L’option BOOSTY. 2. AIRWOOD Alliance avec BOOSTY, pour les habitats équipés d’une VMC double flux et d’un poêle à granulés AIRWOOD Alliance repose sur un système de couplage unique associant le réseau de la VMC à l’appareil à granulés.



Le conduit échangeur de la gamme PGI (conduit triple paroi conçu pour les poêles à granulés) vient alors se connecter au réseau de soufflage de la VMC double flux. C’est ce réseau qui assure la circulation de l’air dans le réseau de distribution, de l’entrée d’air neuf jusqu’aux bouches de soufflage dans les pièces, en passant par l’échangeur. L’augmentation moyenne de La température de l’air est de 30 %, soit jusqu’à 10°C supplémentaires diffusés dans les chambres. 3. AIRWOOD Sunwood, un mode de chauffage 100 % renouvelable associant énergies bois et solaire AIRWOOD Sunwood est compatible avec les poêles à bûches et les poêles à granulés. Le système combine astucieusement le bois, avec l’appareil de chauffage au bois, et le solaire, avec les panneaux solaires aérothermiques. AIRWOOD Sunwood favorise ainsi la mixité énergétique de la maison. L’ajout de panneaux aérovoltaïques (en option) permet de produire en plus de l’électricité en autoconsommation. AIRWOOD Sunwood propose plusieurs modes de fonctionnement selon la saison : En mode chauffage solaire , ce système permet d’effectuer une distribution contrôlée d’air chaud dans l’habitat grâce à de l’air neuf prélevé en toiture via des panneaux solaires aérothermiques et/ou aérovoltaïques.

, ce système permet d’effectuer une distribution contrôlée d’air chaud dans l’habitat grâce à de l’air neuf prélevé en toiture via des panneaux solaires aérothermiques et/ou aérovoltaïques. En mode chauffage au bois , l’air ambiant est puisé à proximité de l’appareil bois en fonctionnement et réchauffé dans un conduit échangeur intégré au conduit de fumée.

, l’air ambiant est puisé à proximité de l’appareil bois en fonctionnement et réchauffé dans un conduit échangeur intégré au conduit de fumée. En mode rafraîchissement, AIRWOOD Sunwood peut faire baisser la température intérieure jusqu’à 3°C en saison estivale. Les nuits d’été, l’air est refroidi sous les capteurs solaires et permet un rafraîchissement passif de l’habitation. Le confort toute l’année.



AIRWOOD sous ATEC et compatible avec RT 2012 Les 3 solutions de la gamme AIRWOOD sont sous Avis Technique.

La gamme AIRWOOD est également valorisable dans les calculs réglementaires RT 2012 grâce au TITRE V Système - Conduit échangeur.

La gamme AIRWOOD bénéficie du CÉRIC Label (Laboratoire CÉRIC). Pour en savoir plus exit_to_app