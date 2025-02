Un chiffre d’affaires en légère baisse pour Poujoulat

Après un chiffre d’affaires record pour Poujoulat en 2022/2023, le groupe fait état d’une légère baisse de son CA sur l’année 2023/2024. En cause : la baisse du prix du granulé de bois, la diminution des aides MaPrimeRénov’ pour le chauffage au bois, et la conjoncture difficile pour la construction neuve.

Le groupe Poujoulat dévoile son bilan de l’année 2023/2024. Après un exercice record en 2022/2023, avec plus de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires (+33 %), le groupe fait état d’un « retour à la normale ».

Un CA fortement dépendant du prix du granulé de bois

En 2023/2024, Poujoulat enregistre ainsi 352,3 millions d’euros de chiffre d’affaires. La part « bois énergie » représentant aujourd’hui 43 % du CA du groupe.

Le léger recul du CA par rapport à l’année précédente s’explique notamment parla baisse du prix du granulé de bois. « La chute du prix du granulé de bois explique à elle seule la moitié du recul du chiffre d’affaires du groupe », précise Poujoulat. Par ailleurs, la baisse de 30 % des aides MaPrimeRénov’ pour le chauffage au bois au 1er avril 2024 puis au 1er janvier 2025 ne devrait pas favoriser la reprise des ventes d’équipements de chauffage au bois.

Outre le segment rénovation, rappelons également le contexte difficile pour la construction neuve, avec des records de baisse pour les permis de construire en 2024.

« Les résultats du groupe sont certes en retrait par rapport à l’exercice précédent mais ils ont toutefois bien résisté au vu de la baisse significative de nos marchés », estime toutefois Frédéric Coirier, PDG du groupe Poujoulat.

Vers une diversification des activités

Pour faire face à cette conjoncture difficile, le groupe mise sur la diversification de ses activités dans le bois énergie, et la réorientation de son offre de conduits de cheminées vers la rénovation.

Début 2024, le groupe s’est également diversifié en lançant « Vitalome », une nouvelle filiale dédiée à la ventilation et à la qualité de l’air intérieur.

Pour l’exercice à venir, le groupe entrevoit une éclaircie et prévoit une légère hausse de son chiffre d’affaires : « Après avoir connu une baisse brutale d’activités, nous constatons une reprise de nos marchés qui devrait se poursuivre sur le second semestre de l’exercice. Dans ce contexte, le groupe confirme ses prévisions pour l’exercice 2024/2025 avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 360 millions d’euros et un résultat net d’environ 2,5 % », annonce le PDG du groupe.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock