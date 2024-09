Cheminées Poujoulat à Interclima 2024 avec des nouveautés et des surprises

Performance, économie, durabilité, environnement, confort, réglementation… Les enjeux à relever autour de l’énergie et du bâtiment sont nombreux. Alors qui mieux qu’un spécialiste des solutions de chauffage pour accompagner les professionnels dans ces défis ?

L’équipe Cheminées Poujoulat sera présente pour l’édition 2024 Interclima pour échanger sur vos projets et vos problématiques, vous guider dans la recherche de solutions, vous présenter ses solutions pour le chauffage en maison individuelle et logement collectif, en neuf comme en rénovation, et bien plus encore…

Des solutions expertes

Parmi les solutions présentées lors de l’édition 2022, citons RÉNO VMC-GAZ. Récompensée par un Award de l’Innovation en 2022, cette innovation signée Cheminées Poujoulat et conçue pour remplacer les appareils VMC-Gaz par des chaudières performantes (THPE) à condensation en logement collectif bénéficie désormais de très positifs premiers retours d’expériences. À (re)découvrir sur le stand.

Outre RÉNO VMC-GAZ, voici les solutions qui seront visibles sur le stand :

En logement collectif existant : RÉNODENS pour la rénovation de conduits collectifs maçonnés de type Shunt ou Alsace ;

: RÉNODENS pour la rénovation de conduits collectifs maçonnés de type Shunt ou Alsace ; En logement collectif neuf : 3CE THERMO D, le conduit collectif pour chauffe-eaux thermodynamiques ;

: 3CE THERMO D, le conduit collectif pour chauffe-eaux thermodynamiques ; En maison individuelle : le système de distribution d’air chaud AIRWOOD, l’incontournable THERMINOX, le PGI pour les poêles à granulés, le conduit concentrique EFFICIENCE, ou encore VENTÉLIA, la sortie de toit spécial ventilation, les sorties de toit…

… sans oublier les nombreuses solutions personnalisables proposées par Cheminées Poujoulat, ainsi que les services et outils exclusifs destinés aux professionnels.

Les marques du Groupe Poujoulat présentes sur 4 stands Interclima

Impossible de les manquer ! Par le biais de trois de ses marques, le Groupe Poujoulat (maison mère de Cheminées Poujoulat) sera présent sur quatre stands :

→ Cheminées Poujoulat sera présent sur son stand et celui des Professionnels du Gaz

Stand Cheminées Poujoulat : Hall 3 – stand G 106

: Hall 3 – stand G 106 Stand Professionnels du Gaz : Hall 3 – stand M 066 et M 058

→ Outsteel, la marque de design d’extérieur (habillages de pompe à chaleur et climatisation) ;

Stand Outsteel : Hall 3 – stand H104

→ Vitalome, la nouvelle marque dédiée aux conduits de ventilation, lauréat Or aux Award de l’Innovation 2024.

Stand Vitalome : Hall 3 – stand H106

Vous n’avez pas encore votre invitation ? Cheminées Poujoulat vous l’offre.

Pour en savoir plus exit_to_app