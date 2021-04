Leader mondial des solutions pour la gestion des fluides dans les bâtiments, les travaux publics et les applications industrielles, Aliaxis se distingue depuis de longues années grâce à son expertise des produits en matériaux de synthèse. Dernière innovation Aliaxis, ProtectaFlex est une solution complète de canalisations flexibles à double enveloppe incluant un système de détection de fuite, spécifiquement conçue pour assurer le transport de tous types de fluides en toute sécurité. Avec ProtectaFlex, Aliaxis apporte une réponse performante, fiable et durable adaptée aux plus hautes exigences de l’industrie chimique, du traitement des eaux industrielles et municipales afin de préserver la sécurité des sites, la santé et l’environnement.

Un système double enveloppe nouvelle génération

Accroître la sécurité des sites et préserver l’environnement représentent des enjeux majeurs pour l’industrie. Dans de nombreux secteurs, les sites industriels ont en effet recours à l’utilisation de produits chimiques qui requièrent des installations parfaitement sécurisées afin d’éviter tout risque humain, environnemental et matériel. Aliaxis accompagne les professionnels du secteur grâce à une large gamme de solutions en matériaux de synthèse dédiées au transport des fluides industriels, de l’eau aux produits chimiques les plus corrosifs.



Dernier né des produits Aliaxis, ProtectaFlex vient élargir la gamme des solutions double enveloppe. Conçu pour le transport de fluides et résistant au dosage de produits chimiques dangereux, ce système complet de canalisations flexibles à double paroi est 2 fois plus compact, 3 fois plus léger et 3 fois plus rapide à poser qu’un système double enveloppe traditionnel. ProtectaFlex est composé d’un tube primaire en PVC, PE ou PTFE confiné dans un second tube en PU transparent d’un diamètre supérieur, qui accroît sa résistance à la pression. Conçus pour répondre à tous les besoins, les tubes et raccords ProtectaFlex se déclinent en diamètres 6 à 50 mm et en 3 matériaux de primaire pour une large compatibilité chimique : en PVC et PE, de diamètre 6 à 50 mm, pour les applications courantes et des températures de service de - 20°C à + 55°C ou en PTFE, de diamètre 6 à 25 mm, pour les conditions extrêmes et des températures comprises entre - 70°C et + 150°C. Dotés d’un système d’assemblage rapide au moyen d’un outillage simplifié, il facilite l’installation, offrant aux professionnels confort, gain de temps et coûts optimisés.

Une protection optimale grâce à une conception unique

Spécialement développée pour assurer la sécurité des utilisateurs et éviter toute source éventuelle de pollution, ProtectaFlex est la seule solution double enveloppe flexible offrant une détection de fuite en continu. Sa technologie innovante lui permet en effet, grâce à un système intégré, de détecter des fuites instantanément, lui offrant ainsi un haut niveau de fiabilité et limitant les risques de dommages humains, de dégâts matériels ou encore de pollution environnementale. Deux fils de cuivre enroulés autour du primaire et recouverts de l’enveloppe externe sont reliés à un boîtier de détection de fuite. En cas de dégradation du primaire (poinçonnement, arrachement…), une quantité minimale de liquide pénétrant dans l’espace entre les deux tubes suffit à déclencher une procédure d’alarme au contact des fils, arrêtant automatiquement la circulation en cours.



Le système ProtectaFlex est une solution Aliaxis, complète, garantie et fiable, pour plus de sérénité.