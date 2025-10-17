ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SAS

ConnexionS'abonner
Z.I. Route de Béziers – 8 avenue du Mas de Garric
34140 Mèze
France
ALIAXIS est un leader mondial dans les systèmes de pointe de transport de fluides en matériaux de synthèse pour la construction, les infrastructures, l’industrie.

Nous fournissons aux quatre coins de la planète des solutions innovantes et durables pour la gestion de l’eau et de l’énergie.

Nous pilotons notre industrie en anticipant l’évolution rapide des besoins de nos clients et de la société. Avec plus de 15 500 employés dans le monde, nous proposons des solutions spécifiques qui répondent aux besoins les plus pointus de nos clients.

ALIAXIS intègre des marques locales de premier plan et est active dans plus de 40 pays, associant des solutions locales à des innovations mondiales. ALIAXIS est une société privée basée à Bruxelles en Belgique.

Le savoir-faire d’ALIAXIS :

  • Solution pour les infrastructures (Solutions Push-Fast, Raccords électrosoudables de sécurité Frialen, Tube Excel-Plus, Tubes PE100, Raccords à compression Magnum 3G, Raccords Mécaniques).
  • Solution pour l'industrie (Solutions PVC-U, Solutions ABS SuperFLO, Solutions Air Comprimé GIRAIR®, Système PEFM, Solutions PPh, Solutions PEHD, Solutions PLX, Instrumentation - Débitmètres à ludion FS/FC)
  • Solution pour la piscine (Solutions HTA, Caniveaux hydrauliques Connecto® Invisible, Solutions PVC-U pour les piscines privées, Solutions PVC-U pour les piscines publiques).
  • Application Air comprimé industriel : Solutions Air Comprimé GIRAIR®
  • Application Hydrocarbures industriels : Solutions PLX
  • Application Réseaux enterrés industriels : Solutions Raccords mécaniques STRAUB, Solutions Adaptateurs à brides Viking Johnson
  • Application Réseaux défense incendie industriels : Système PEFM
  • Application Réseaux Eau potable / Eaux usées : Tubes PE100, Tube Excel-Plus, Raccords électrosoudables de sécurité Frialen,Raccords à compression Magnum 3G
  • Application Réseaux en sols pollués : Tubes PE100, Tube Excel-Plus
  • Application Réseaux Gaz : Tubes PE100, Raccords électrosoudables de sécurité Frialen

